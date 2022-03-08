Kadınlar "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için klip çekti - Son Dakika
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Kadınlar "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için klip çekti

08.03.2022 11:16

Amasya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli mesleklerden kadınların yer aldığı klip çekildi.

Amasya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli mesleklerden kadınların yer aldığı klip çekildi.

Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) öncülüğünde, senarist ve yönetmenliğini Seda Kaşka'nın yaptığı ve kentte çeşitli mesleklerden kadınların yer aldığı klipte kadınlar, 'kadının toplumdaki yeri ve öneminin' vurgusu yaptı.

Klipte, Amasya kadınının sadece fabrika ve tarlada mücadeleci karakteriyle öne çıkmadığı, iş yaşamı, sanat ve sosyal hayatta da var olduğu mesajı veriliyor.

Uzman estetiysen Öznur Arslan, çini ustası Songül Aslan, öğretmen Esen Resmiye Türe, müzisyen Şule Tül, ressam Merve İnan, sporcu Selma Torun gibi kadınların konuşmalarına yer verilen klipte çocukları kucaklayan, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı da, 'Her zaman birlikte var olanız' mesajı verdi.

Klipte yer alan Öznur Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, klibi Amasya'nın cesur, mert ve azimli kadınlarına armağan ettiklerini söyledi.

Kadınların toplumsal yaşamın temel ögeleri olduğunu dile getiren Arslan, "Son yıllarda kadınlara yönelik artan şiddet olayları bizleri derinden üzmektedir. Kliple beraber kadınlarımızın kendilerini değerli hissetmelerini ve mutlu olmalarını sağlamaya çalıştık" dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadınlar '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için klip çekti - Son Dakika


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