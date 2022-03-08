Kadınlar 8 Mart'ı halay çekerek kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınlar 8 Mart'ı halay çekerek kutladı

08.03.2022 14:53

Seyit Rıza Meydanı'nda toplanan kadınlar Kadınların davul zurna eşliğinde halay çekmesi Kadın korosunun katılımcılara müzik dinletisi sunması - TunceliTunceli'de de kadınlar, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kent müzesini ücretsiz gezdi.

Seyit Rıza Meydanı'nda toplanan kadınlar

Kadınların davul zurna eşliğinde halay çekmesi

Kadın korosunun katılımcılara müzik dinletisi sunması - Tunceli

Tunceli'de de kadınlar, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kent müzesini ücretsiz gezdi.

Tunceli Müzesi Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, kadınlar müzede görevli personel tarafından kapıda karşılandı.

Günleri kutlanan ve karanfil hediye edilen kadınlar, daha sonra müzedeki "Alevilik", "arkeoloji" ve "etnografya" bölümlerini gezdi.

Ziyaretçilerden Alev Kılıç, AA muhabirine, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Burada çok güzel tarihi eserler var ve sergilenen eserlerin toplumumuzda ayrı bir değeri bulunuyor. Müzenin yapılması Tunceli için çok güzel bir katkı olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kentteki bir başka etkinlikte ise Moğultay Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda bir aya gelen kadınlar, Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüdü.

Belediye tarafından organize edilen etkinlikte, kadınlar davul zurna eşliğinde halay çekti.

Etkinlikte kadın korosu, katılımcılara müzik dinletisi sundu.

Kadınlar 8 Mart'ı halay çekerek kutladı
Kadınlar 8 Mart'ı halay çekerek kutladı
Kadınlar 8 Mart'ı halay çekerek kutladı

YORUMLAR
500
Şehit aileleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yalnız bırakılmadı Şehit aileleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yalnız bırakılmadı Karaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı Karaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı

Dünya Kadınlar Günü, Tunceli, Müzik, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadınlar 8 Mart'ı halay çekerek kutladı - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Antalya zirvesiyle ilgili konuştu: Ukrayna'yla görüşmeye hazırız, mesele onların hazır olup olmadığı!
14:40 Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi
14:39 Putin Rusya'yı dünyaya kapatacak: 11 Mart'ta internetin fişini çekecek!
14:34 " Adımız Odunpazarı ama kadın erkek eşitliğine inanmayacak kadar odun değiliz"! Belediyeden, "budur" dedirten afiş
14:22 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Kalender ailesi, Türkan'ın hastaneye gittiğini öğrenir
14:16 Fenerbahçe'nin Güney Korelisine hayran kalmayan yok
14:13 1 yıl önce bugün vefat etmişti! Eşi ve kızından duygusal Rasim Öztekin mesajları
14:10 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Haluk Azra'ya tuzak kuruyor
14:06 Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? Fırıncılar Odası Başkanı: Olağanüstü bir durum olmadığı sürece...
13:58 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye deliriyor, Gülben hamile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 15:02:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kadınlar 8 Mart'ı halay çekerek kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement