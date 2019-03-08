Son Dakika Haberleri: Kadınlar 8 Mart'ta "Korkma, Sinme, Şiddete Dur De" Projesinde Buluştu

Kadınlar 8 Mart'ta "Korkma, Sinme, Şiddete Dur De" Projesinde Buluştu

1 saat önce

Kocaeli'nde Kadınlar Günü programı kapsamında düzenlenen organizasyonda "Korkma, Sinme, Şiddete dur de" projesini tanıdı.

Kadınlar 8 Mart'ta
Kocaeli'nde Kadınlar Günü programı kapsamında düzenlenen organizasyonda "Korkma, Sinme, Şiddete dur de" projesini tanıdı.

Kocaeli'de düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde birçok farklı meslek grubundan kadın bir araya geldi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ortak hazırladığı "Korkma, sinme, şiddete dur de" projesinin lansmanı yapıldı. Düzenlenen etkinliğe Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, İl Emniyet Müdürü Necati Deniz ve çok sayıda kadın katıldı.

Düzenlenen programda söz alan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Programa birçok farklı meslek grubuna mensup olan kadınlar, günümüz şartlarında kadınların çalışma koşullarını değerlendirdi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:46 Kaynak: İHA

Dünya Kadınlar Günü, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti

Ukrayna'da 8 Mart" Yürüyüşü Saldırıya Uğradı Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 18:25:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar 8 Mart'ta "Korkma, Sinme, Şiddete Dur De" Projesinde Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]