Kadınlar açık havada spor yaptı
6 saat önce
Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için spor etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:19 Kaynak: İHA
Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için spor etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.
Odunpazarı Belediyesi 11 ayrı mahallede bulunan 12 halk merkezinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükdere ve Emek Halk Merkezlerinde çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirildi. Açık havada spor yapmanın keyfini çıkaran kadınlar, spor etkinliklerinin daha sık düzenlenmesini istedi. - ESKİŞEHİR
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi müjdesi: Daha da inecek Boşanma kararı alan Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşine "Beni seviyor musun?" sorusunu sordu Son Dakika: Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadın tutuklandı