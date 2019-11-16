Son Dakika Haberleri: Kadınlar açık havada spor yaptı
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Kadınlar açık havada spor yaptı

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için spor etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.

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Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için spor etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.


Odunpazarı Belediyesi 11 ayrı mahallede bulunan 12 halk merkezinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükdere ve Emek Halk Merkezlerinde çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirildi. Açık havada spor yapmanın keyfini çıkaran kadınlar, spor etkinliklerinin daha sık düzenlenmesini istedi. - ESKİŞEHİR

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:19 Kaynak: İHA
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