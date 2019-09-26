Kadınlar ADEM kursunda meslek öğreniyor

Muş'ta Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından açılan kuaför ve aşçılık kursuna katılan kursiyerler hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.



Muş'ta ADEM tarafından açılan ve İŞKUR Müdürlüğünün desteklediği kurslara kadınlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. ADEM hizmet binasındaki kuaför kursuna 25, aşçılık kursuna da 15 kursiyer kayıt yaptırdı. Burada hem meslek öğrenen hem de aile bütçelerine katkıda bulunan kursiyerler, saç ve makyaj alanında birçok konuda bilgilendirilirken, yöresel lezzetleri de sofralara taşıyor.



Kuaför kursuna katılan kursiyerlerden Hatice Kahraman, aile destek merkezinde açılan ve İŞKUR tarafından desteklenen kuaförlük kursuna katıldığını söyledi. ADEM sayesinde ev hanımlarına iş olanağı sağlandığını kaydeden Kahraman, "Bu kursu bitirdikten sonra bir yerde rahatlıkla iş yeri açabilirim. Bu biz kadınlar için çok önemli bir kurs. Burada ADEM koordinatörümüz ve usta öğreticimiz her konuda bize yardımcı oluyor. İŞKUR tarafından verilen ücretle bir kısım kazanç sağlıyoruz ve kadınlar olarak burada kendimizi geliştirip meslek sahibi olabilme imkanımız var" dedi.



Usta Öğretici Tuba Koç ise, ADEM'de İŞKUR destekli kuaför kursu açtığını belirterek, "Burada 25 öğrencim var. Kursiyerlerimize iş yeri açmaları ve meslek sahibi olmaları konusunda iş öğretiyorum. Ayrıca kursiyerlerimiz İŞKUR'dan bir miktar kurs ücreti alıyorlar. Burada hem sosyalleşiyorlar hem de destek amaçlı İŞKUR kapsamında ücrete tabi tutuluyorlar. Bir kuaförün bildiği tüm işi kursiyerlerimize öğretiyorum" ifadelerini kullandı.



2019 yılı içerisinde İŞKUR destekli kuaför ve aşçılık kurslarının başladığını ifade eden ADEM Koordinatörü Emel Alakuş ise, kuaförlük alanında 25, aşçılıkta ise 15 kursiyerin olduğunu söyledi. ADEM'de eğitim gören kursiyerlerin sonrasında kendilerine iş olanağı sağlayabildiklerini işaret eden Alakuş, "Bizde eğitim görüp sonrasında kendilerine iş yeri açmış olan öğrencilerimiz var. Bizde bu durumu gördükçe onur duyuyoruz. Kuaförlük alanımız 40 gün, aşçılık ise 2,5 ay sürüyor. İŞKUR haricinde bu kurslarımız 1 yıl boyunca devam ediyor. Kadınlarımızın kurumumuza yoğun ilgileri var. Hem mesleki olarak ileride bu eğitimlerini işe döktükleri için hem de sosyalleşme amaçlı kurumumuzdan faydalanıyorlar. Kadınlar burada sadece meslek öğrenmiyorlar. Kurumumuzda sosyologlarımız, öğrencilerimizle ayrı ayrı ilgileniyor. Burada sürekli sosyal aktiviteler yapıyoruz ve seminerlerimiz oluyor" şeklinde konuştu. - MUŞ