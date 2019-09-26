Son Dakika Haberleri: Kadınlar ADEM merkezinde meslek öğreniyorlar
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Kadınlar ADEM merkezinde meslek öğreniyorlar

1 saat önce

Muş'ta Aile Destek Merkezince (ADEM) açılan kurslara katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Muş'ta Aile Destek Merkezince (ADEM) açılan kurslara katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

İŞ-KUR İl Müdürlüğünce desteklenen ve farklı alanlarda açılan kurslara kadınlar ilgi gösteriyor.

Kurslarda, katılımcılara usta öğreticiler tarafından eğitim verilirken, kursiyerler bu sayede hem meslek öğreniyor hem de İŞ-KUR tarafından kendilerine sağlanan maddi destekle aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

ADEM Koordinatörü Emel Alakuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuaförlük alanında 25, aşçılıkta ise 15 kursiyerin kayıt yaptırdığını söyledi.

Merkezedeki kurslara katıldıktan sonra iş yeri açan kursiyerlerin olduğuna vurgu yapan Alakuş, "Biz de bu durumu gördükçe onur duyuyoruz. Kuaförlük alanımız 40 gün, aşçılık ise 2,5 ay sürüyor. Kadınlarımızın kurumumuza yoğun ilgileri var. Kadınlar burada sadece meslek öğrenmiyorlar. Kurumumuzda sosyologlarımız, öğrencilerimizle ayrı ayrı ilgileniyor. Burada sürekli sosyal aktiviteler yapıyoruz ve seminerlerimiz oluyor." dedi.

Usta Öğreticilerden Tuba Koç da İŞ-KUR destekli kuaför kursu açtığını anlatarak, "Burada 25 öğrencim var. Kursiyerlerimize iş yeri açmaları ve meslek sahibi olmaları konusunda iş öğretiyorum. Ayrıca kursiyerlerimiz İş-KUR'dan bir miktar kurs ücreti alıyorlar." ifadesini kullandı.

Kadınlar ADEM merkezinde meslek öğreniyorlar

Kuaför, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:23 Kaynak: AA
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