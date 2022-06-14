Kadınlar, Aile Destek Merkezlerinde yeteneklerini geliştiriyor - Son Dakika
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Kadınlar, Aile Destek Merkezlerinde yeteneklerini geliştiriyor

14.06.2022 11:38

Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı 6 Aile Destek Merkezinde (ADEM) kurslara katılan kadınlar yeteneklerini geliştiriyor.

Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı 6 Aile Destek Merkezinde (ADEM) kurslara katılan kadınlar yeteneklerini geliştiriyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Beşir Arslan, merkezlerin 2016 yılından bu yana faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Batman merkezde 6 Aile Destek Merkezimiz bulunduğunu ve 6 yılda 1267 kurs açıldığını, bu kurslarda 13 bin 811 kadının eğitim aldığını kaydeden Arslan, aktif 47 kursta 570 kadının kurslara devam ettiğini bildirdi.

Kadınların kurslara gelirken çocuklarını bırakabilmeleri amacıyla oyun evi veya oyun odası hizmeti de verdiklerini anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Şu anda her Aile Destek Merkezinde çocuk oyun evi veya oyun odası bulunmaktadır. Böylece kadınlar çocuklarını bize teslim ediyor, kendileri de kurslara katılıyor. Kursu bitince çocuğunu alıp evine gidiyor. Kadınlar öncelikle okuma yazmadan başlayarak, el sanatları, takı tasarım, filografi tezhip gibi el sanatlarını öğreniyorlar."

Proje kapsamında malzemeleri aldıklarını, ürünleri kooperatif vasıtasıyla sattıklarını bildiren Arslan, kadınların meslek öğrendiğini ve ürünlerini satarak gelir elde ettiklerini kaydetti.

Arslan, kursları tamamlayıp meslek sahibi olan birçok kadının olduğunu ifade etti.

Kursiyerlerden Mevlüde Akdemir de Güneykent Aile Destek Merkezinde pastacılık ve sunum kursuna katıldığını, kursta birçok yemek tarifi öğrendiğini bildirdi.

Filografi kursuna katılan Semra Ekinci ise, 4 çocuk annesi olduğunu ve evde sıkıldığı için kursa başladığını anlattı.

"Buraya gelerek hem sosyalleşiyoruz hem yeni şeyler öğreniyoruz." diyen Ekinci, kendini daha da geliştirip usta öğretici olmayı hedeflediğini aktardı.

Kadınlar, Aile Destek Merkezlerinde yeteneklerini geliştiriyor
Kadınlar, Aile Destek Merkezlerinde yeteneklerini geliştiriyor
Kadınlar, Aile Destek Merkezlerinde yeteneklerini geliştiriyor
Kadınlar, Aile Destek Merkezlerinde yeteneklerini geliştiriyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlar, Aile Destek Merkezlerinde yeteneklerini geliştiriyor - Son Dakika

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