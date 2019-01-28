Son Dakika Haberleri: Kadınlar, 'Aile İçi Şiddete' Karşı Bilinçleniyor

Kadınlar, 'Aile İçi Şiddete' Karşı Bilinçleniyor

1 saat önce

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından köylerde gerçekleştirilen seminerlerle kadınların aile içi şiddete karşı bilinçlendiriliyor.

Kadınlar, 'Aile İçi Şiddete' Karşı Bilinçleniyor, System.String[]
Malatya'da jandarma ekipleri tarafından köylerde gerçekleştirilen seminerlerle kadınların aile içi şiddete karşı bilinçlendiriliyor.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği tarafından, gerçekleştirilen seminerlerin sonuncusu Akçadağ ilçesinde buluna Şehit Yarbay Songül Yakut İlkokulunda gerçekleştirildi.

"Aile İçi Şiddetle Mücadele" konulu seminerde kadına yönelik şiddetin kaynakları ve mücadele yöntemlerinin yanı sıra, şiddete uğrayan kadınların neler yapabileceği ve hakları konusunda bilgiler verildi. Seminerde konuşan Çocuk ve Kadın Suçları Kısım Amiri Jandarma Astsubay Gurbet Kayadibi, kadının, her türlü değerli niteliğin ötesinde öncelikle insan olma vasfıyla doğuştan getirdiği temel hak ve hürriyetlere sahip olduğunu söyledi.

Şiddetin meydana gelmesiyle fiziksel yaraların iyileştiğini ancak kadınların bu durumu sineye çektiğini ifade eden Kayadibi, "Ancak duygusal ve travmatik yaraların iyileşmesi çok uzun sürmekte bu durumda kadınlarda psikolojik bunalım, içe kapanma veya etrafa karşı daha hırçın olma gibi sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Aile bireylerini birbirine bağlayan muhabbet ve merhamet bağları ne kadar güçlüyse, aile de toplumda o kadar güçlü ve sağlıklı olur, toplumun kanayan yarası olan şiddet babadan oğula, mağduriyet ise anneden kızına geçerek nesilden nesile taşınmakta, sağlıksız bir toplum modeli de böylelikle ortaya çıkmaktadır" dedi.

Türkiye de şiddet gören kadınların bir kısmının hayatlarına son vermeyi dahi düşündüğünü ifade eden Kayadibi, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi konulu kanun hakkında da bilgilendir vererek, şiddete uğrayan kadınların jandarmadan veya emniyetten sığınma talep edebileceğini söyledi.

Şiddete uğranılması halinde sessiz kalınmaması gerektiğini dile getiren Kayadibi, Jandarma mensuplarının her zaman şiddete karşı kadınların yanlarında olduklarını ifade etti.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminerde "Şiddete Maruz Kalıyor Tanık Oluyorsan Ara Sessiz Kalma" konulu el kitapçığı da dağıtıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

Malatya, Jandarma, Güncel
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