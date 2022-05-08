KADINLAR, ANNELER GÜNÜ'NDE VAN GÖLÜ'NE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜDÜ - Son Dakika
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KADINLAR, ANNELER GÜNÜ'NDE VAN GÖLÜ'NE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜDÜ

08.05.2022 12:32

VAN Gölü Aktivistleri Derneği organizatörlüğünde, "Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor" sloganıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

VAN Gölü Aktivistleri Derneği organizatörlüğünde, "Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor" sloganıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Dr. Erdoğan Özel, "Van Gölü kapalı bir havza, gittikçe de maalesef kirleniyor. Bu kirliliğin önüne geçmek için böyle bir etkinlik düzenledik" dedi.

Van Gölü'ne ve içinde barındırdığı güzelliklere dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak için 2015 yılında 7 gönüllü ile başlayan Van Gölü Aktivistleri, bu süre içinde dernekleşti ve binlerce gönüllüyle çalışmalarını sürdürdü. Dernek üyeleri "Van Gölü Kirlenmesin" sloganıyla Van ve Bitlis'te birçok etkinliğe imza attı, göl etrafında çöp toplayarak bisiklet turu yapan üyeler, "Kışın da yüzülür" diyerek göle girdi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği, bu kez de Anneler Günü'ne denk gelen ve 15 gün sürecek "Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor" sloganıyla, yürüyüş düzenledi. Edremit ilçesi meynanında bir araya gelen kadınların farkındalık yürüyüşüne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Silahtaroğlu Van Spor Kulüp Başkanı Mehmet Avcı, TÜRSAB Başkanı Cevdet Özgökçe, iş kadını İrem Bayram, derneğe bağlı kadın üyelerin yanı sıra erkek aktivistler de destek verdi. Kadınların farkındalık yürüyüşüne çocukları da destek verirken, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Gölü için bir araya gelen kadınlara gül vererek, Anneler Günü'nü kutladı. 15 gün sürecek olan Van Gölü etrafındaki 430 kilometrelik yürüyüşün ilk günü kadınlar, Gevaş ilçesine kadar olan 30 kilometrelik alanı yürüyecek.

'GÖL YAŞAM KAYNAĞIMIZ'

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Dr. Erdoğan Özel, Van Gölü'nün kapalı bir havza olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün çok güzel bir gündeyiz. 8 Mayıs Anneler Günü. Tüm annelerin, Anneler Günü kutlu olsun. Van ve Bitlis'teki doğaya hayat veren Van Gölü'ne dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Bugün bir başlangıç olacak. 15 parkur şeklinde Van Gölü için kadınlar öncülüğünde yürüyeceğiz. Van Gölü kapalı bir havza, gittikçe de maalesef kirleniyor. Bu kirliliğin önüne geçmek için böyle bir etkinlik düzenledik. İlk önce biz toplum olarak bilinçlenmemiz gerekiyor. Bu bilinci oluşturmak için yürüyeceğiz. Daha önce de Van Gölü etrafında bir yürüyüşümüz oldu. Bununla dikkati çekmiştik ve güzel bir bilinç de oluşmuştu. Bu bilincin devam etmesi, göl etrafında yaşayan insanların sahiplenmeleri, göldeki kirliliğin önlenmesi için bu etkinliği düzenledik. Bu göl bize hem can hem hayat veriyor, bizim yaşam kaynağımız."

'KADINLAR ÖNCÜLÜGÜNDE YÜRÜNECEK'

Yürüyüşe katılan iş kadını İrem Bayram ise, derneğin çalışmalarını yıllardır büyük bir heyecanla takip ettiğini ifade ederek, "Derneğin bu etkinliğine bir katkımız olduysa bizleri mutlu ediyor. Van Gölü'nün 430 kilometre olan etrafı kadınlar öncülüğünde yürünecek. Bu tabii 15 etap halinde olacak. Bugün de yürüyüşümüzün ilk etabını Anneler Günü'nde gerçekleştiriyor olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

'ATIKSU ARITMA TESİSİ, GÖLDEKİ KİRLİLİK ORANINI YÜZDE 70 KESTİ'

Kadınların Van Gölü için yaptığı yürüyüşe katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da, bütün annelerin, Anneler Günü'nü kutladıklarını belirterek, "Bugün Van Gölü için bir aradayız. Yürüyüş yapacağız. 2 yıldan beridir Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde bir Van Gölü Koruma Eylem Planı'nı başlatmış bulunuyoruz. Bununla ilgili devletin ilgili kurumları üzerlerine düşeni yapmaya başladılar. En büyük kirliliğin kaynağı olan atıksu arıtma tesisi yüzde 70 kirlilik oranını kesti. Katı atık tesisleri devreye girdi. Bizim en büyük kirlilik kaynağımız insan" diye konuştu. (DHA)

KADINLAR, ANNELER GÜNÜ'NDE VAN GÖLÜ'NE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜDÜ
KADINLAR, ANNELER GÜNÜ'NDE VAN GÖLÜ'NE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜDÜ
KADINLAR, ANNELER GÜNÜ'NDE VAN GÖLÜ'NE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜDÜ
KADINLAR, ANNELER GÜNÜ'NDE VAN GÖLÜ'NE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜDÜ
KADINLAR, ANNELER GÜNÜ'NDE VAN GÖLÜ'NE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜDÜ
KADINLAR, ANNELER GÜNÜ'NDE VAN GÖLÜ'NE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜDÜ
KADINLAR, ANNELER GÜNÜ'NDE VAN GÖLÜ'NE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜDÜ
KADINLAR, ANNELER GÜNÜ'NDE VAN GÖLÜ'NE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜDÜ
KADINLAR, ANNELER GÜNÜ'NDE VAN GÖLÜ'NE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜDÜ
KADINLAR, ANNELER GÜNÜ'NDE VAN GÖLÜ'NE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜDÜ
KADINLAR, ANNELER GÜNÜ'NDE VAN GÖLÜ'NE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜDÜ
KADINLAR, ANNELER GÜNÜ'NDE VAN GÖLÜ'NE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜDÜ
KADINLAR, ANNELER GÜNÜ'NDE VAN GÖLÜ'NE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜDÜ
KADINLAR, ANNELER GÜNÜ'NDE VAN GÖLÜ'NE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜDÜ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADINLAR, ANNELER GÜNÜ'NDE VAN GÖLÜ'NE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜDÜ - Son Dakika


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