Kadınlar arasında alacak verecek kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

Kadınlar arasında alacak verecek kavgası: 2 yaralı
ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kadın bıçakla yaralandı.
ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kadın bıçakla yaralandı.
Olay Kestaneci Mahallesi Mahallesi Karaelmas Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre M.D. (25) adlı kadın alacağı olduğunu iddia ettiği G.İ. (35) adlı kadın ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., ticari taksi ile para istemek için gittiği M.Z. 'in bahçesinde karşılaştığı Azeri uyruklu G.İ.'yi sırtından bıçakla yaraladı. G.İ.'nin yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri kavgayı ayıramayınca polisten yardım istedi. G.İ.'nin olayda tarlaya yuvarlandığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki kadının da yaralandığını görünce 112 sağlık ekip talep etti. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri G.İ. ile M.D.'ye olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Yaralılardan M.D. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, G.İ. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinlerinden bir kadın, G.İ.'nin çığlık atarak "Abla beni kurtar" diye bağırdığını ve bunun üzerine yardım etmeye geldiğini söyledi. Yaralıların ikisinin de hayati tehlikesi bulunmazken polis olayda kullanılan bıçağa el koydu.
Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 22:24 Kaynak: İHA
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