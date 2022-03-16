Kadınlar arasındaki kavgada kan aktı - Son Dakika
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Kadınlar arasındaki kavgada kan aktı

16.03.2022 14:33
Kadınlar arasındaki kavgada kan aktı

Bursa'da iki kadın arasında başlayan sözlü tartışmada kan aktı.

Bursa'da iki kadın arasında başlayan sözlü tartışmada kan aktı. Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ç. (23) ile akrabası A.A. (34) arasında bilinmeyen sebepten dolayı sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.A., elindeki bıçağı N.Ç.'nin bacağına sapladı. Kanlar içinde kalan kadın, ticari taksiyle İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor. - BURSA

Kadınlar arasındaki kavgada kan aktı

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İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadınlar arasındaki kavgada kan aktı - Son Dakika


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