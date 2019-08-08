Kadınlar Avrupa Hokey Şampiyonası
10 dakika önce
Kadınlar Avrupa Hokey Şampiyonası C2'de mücadele eden Türkiye, A Grubu'ndaki tam maçlarını kaybederek dördüncü sırada kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:36 Kaynak: AA
Kadınlar Avrupa
Hokey Şampiyonası C2'de mücadele eden Türkiye
, A Grubu'ndaki tam maçlarını kaybederek dördüncü sırada kaldı.
Türkiye Hokey Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre milliler, grubunda oynadığı maçlarda Polonya
'ya 6-0, Galler
'e 5-1, İtalya
'ya da 10-1 mağlup oldu.
A Grubu'nu 4. ve son sırada bitiren milli takım, Galler, Çekya ve Ukrayna
ile düşme grubunda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar grubundaki ilk maçını yarın Ukrayna ile oynayacak.
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