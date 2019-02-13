Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Çeyrek Finalde
2 saat önce
SALON: Metro EnerjiHAKEMLER: Geert Jacobs (Belçika), Tomislav Vovk (Hırvatistan), Andrada Csender (Romanya)FENERBAHÇE: Plum 20, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Zandalasini 5, Vaughn 6, Verameyenka 12, Ayşe Cora 4, Hartley 12, Sottana, StokesTTT RIGA: Basko 8, Brumermane 7, Peddy 14, Pulvere 7,...
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Geert Jacobs
(Belçika
), Tomislav Vovk (Hırvatistan
), Andrada Csender (Romanya
)
FENERBAHÇE: Plum 20, Birsel Vardarlı
Demirmen 2, Zandalasini 5, Vaughn 6, Verameyenka 12, Ayşe Cora
4, Hartley 12, Sottana, Stokes
TTT RIGA: Basko 8, Brumermane 7, Peddy 14, Pulvere 7, Vitola 12, Kreslina 6, Slaughter 6, Eglite 2, Pilabere
1'İNCİ PERİYOT: 17-21
İLK YARI: 25-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-50
FIBA Kadınlar Avrupa
Ligi B Grubu'nun 13'üncü haftasında Fenerbahçe
kendi sahasında Letonya
'nın TTT Riga
takımına 62-61 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta Perfumerias Avenida, deplasmanda Dinamo Kursk
'a 69-51 kaybedince sarı lacivertli ekip adını çeyrek finale yazdırdı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:43 Kaynak: DHA
THY'nin Brüksel Seferleri İptal Edildi
Fenerbahçe, Konyaspor Mesaisine Başladı
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Olympiakos Benchine Kırmızı İç Çamaşırı Bıraktı
Beşiktaş, Sağanak Yağmur Altında Çalıştı