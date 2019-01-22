Son Dakika Haberleri: Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Grupları Belirleniyor

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Grupları Belirleniyor

1 saat önce

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 23 Ağustos-8 Eylül'de düzenlenecek 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup kura çekimi yarın yapılacak.

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Grupları Belirleniyor, System.String[]
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 23 Ağustos-8 Eylül'de düzenlenecek 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup kura çekimi yarın yapılacak.

Türkiye, Polonya, Slovakya ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvanın grupları, yarın saat 14.00'te İstanbul Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilecek kurayla belli olacak.

Azerbaycan ve Gürcistan'ın ev sahipliğinde 2017'de gerçekleştirilen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanan Türkiye Milli Takımı, kurada A Grubu'nda yer alacak. Şampiyonanın diğer ev sahiplerinden Polonya B Grubu, Macaristan C Grubu, Slovakya ise D Grubu'nda mücadele edecek.

Turnuvaya katılacak diğer 20 takımın yer aldığı torbalar şu şekilde:

1. torba: Sırbistan, Rusya, İtalya, Hollanda

2. torba: Almanya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan

3. torba: Belarus, Ukrayna, Azerbaycan, Fransa

4. torba: Romanya, İspanya, Finlandiya, Portekiz

5. torba: İsviçre, Slovenya, Yunanistan, Estonya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:15 Kaynak: AA

Eylül, voleybol, Avrupa, Spor
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