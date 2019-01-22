Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Grupları Belirleniyor
1 saat önce
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 23 Ağustos-8 Eylül'de düzenlenecek 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup kura çekimi yarın yapılacak.
Avrupa
Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 23 Ağustos-8 Eylül
'de düzenlenecek 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup kura çekimi yarın yapılacak. Türkiye
, Polonya
, Slovakya
ve Macaristan
'ın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvanın grupları, yarın saat 14.00'te İstanbul
Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilecek kurayla belli olacak. Azerbaycan
ve Gürcistan
'ın ev sahipliğinde 2017'de gerçekleştirilen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanan Türkiye Milli Takımı, kurada A Grubu'nda yer alacak. Şampiyonanın diğer ev sahiplerinden Polonya B Grubu, Macaristan C Grubu, Slovakya ise D Grubu'nda mücadele edecek.
Turnuvaya katılacak diğer 20 takımın yer aldığı torbalar şu şekilde:
1. torba: Sırbistan
, Rusya
, İtalya
, Hollanda
2. torba: Almanya
, Belçika
, Bulgaristan
, Hırvatistan
3. torba: Belarus
, Ukrayna
, Azerbaycan, Fransa
4. torba: Romanya
, İspanya
, Finlandiya
, Portekiz
5. torba: İsviçre
, Slovenya
, Yunanistan
, Estonya
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:15 Kaynak: AA
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