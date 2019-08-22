Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarın başlıyor

Türkiye, Slovakya, Macaristan ve Polonya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan yarın başlıyor.

Türkiye'nin de ev sahibi ülkeler arasında yer aldığı 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Turnuvada A Grubu'nda son Avrupa şampiyonu Sırbistan'ın yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Fransa ve Finlandiya ile mücadele edecek olan Türkiye, grubundaki ilk maçında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynayacak müsabaka saat 20: 00'de başlayacak.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen organizasyona bu yıl ilk kez 4 ülke ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Turnuvada maçlar, başkent Ankara'nın yanı sıra Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Slovakya'nın başkenti Bratislava ve Polonya'nın Lodz kentinde oynanacak.

Şampiyonayı 1967 ve 2003 yılından sonra 3'üncü kez düzenleyecek Türkiye, turnuvanın çeyrek finalini Polonya ile birlikte, yarı final, üçüncülük ve final maçlarına ise tek başına ev sahipliği yapacak.

Turnuvada gruplarını ilk 4 içinde tamamlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek. Son 16 turundan itibaren ise tüm karşılaşmalar, tek maç eleme usulü olacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın turnuvada mücadele edecek kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Naz Aydemir Akyol

Pasör Çaprazları: Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Gözde Yılmaz

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Şeyma Ercan, Fatma Yıldırım

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Kübra Akman

Liberolar: Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu

Türkiye'nin şampiyonada A grubunda oynayacağı maçların programı ise şöyle:

23 Ağustos Cuma:

20: 00 Türkiye-Yunanistan

24 Ağustos Cumartesi:

19: 30 Finlandiya-Türkiye

26 Ağustos Pazartesi:

19: 30 Türkiye-Bulgaristan

28 Ağustos Çarşamba:

19: 30 Fransa-Türkiye

29 Ağustos Perşembe:

19: 30 Türkiye-Sırbistan

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki gruplar ise şu şekilde:

A Grubu (Türkiye): Türkiye, Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya, Yunanistan

B Grubu (Polonya): Polonya, İtalya, Belçika, Ukrayna, Portekiz, Slovenya

C Grubu (Macaristan): Macaristan, Hollanda, Hırvatistan, Azerbaycan, Romanya, Estonya

D Grubu (Slovakya): Slovakya, Rusya, Almanya, Belarus, İspanya, İsviçre