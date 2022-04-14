SPOR Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Final Etabı'nın basın toplantısı düzenlendi - Son Dakika

SPOR Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Final Etabı'nın basın toplantısı düzenlendi

Şifanur SANSAR - Harun ÖZALP ANKARA, (DHA) - Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda 15-17 Nisan'da organize edilecek 2021-2022 Voleybol Sezonu Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Final Etabı'nın basın toplantısı yapıldı.

Volley Hotel'de düzenlenen toplantıya TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, Eczacıbaşı Dynavit Takım Kaptanı Tijana Boskovic, Fenerbahçe Opet Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, Türk Hava Yolları Takım Kaptanı Şeyma Ercan ve VakıfBank Takım Kaptanı Melis Gürkaynak katıldı. Toplantıda konuşan TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Türkiye'nin bir voleybol ülkesi olduğunu söyleyerek "Kadınlar ligimiz dünyada bir numara. Gördüğünüz dört takım da bu ligin en üst seviyesinde ve her yerde, her zaman dünyada kendini kabul ettirebilecek seviyede top oynayan takımlarımız. Can-ı gönülden bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz. Takımlarımız kupa mücadelesi için kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar voleybol denilince akla gelen ilk şehir olan Ankara'da olacak. Taraftarlar bu dört takımın mücadelesini salonu tıklım tıklım doldurarak destekleyeceklerdir" dedi.

BOSKOVIC SON TOPA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Eczacıbaşı Dynavit Takım Kaptanı Tijana Boskovic, burada oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, Şimdiden bütün takımlara başarılar diliyorum. Son maçımız 2 Nisan'da Bolu Belediye Spor'a karşıydı, o günden beri bu turnuvaya hazırlanıyoruz. Sezonun en önemli bölümü geldi ve biz de sonuna kadar mücadele etmek için hazırız. Umarım müzemize bir kupa daha götürürüz. Rakibimizin çok güçlü bir takım olduğunun farkındayız ama elimizden geleni yapıp, son topa kadar mücadele edeceğiz. Umarım kazanan taraf biz oluruz diye konuştu.

EDA ERDEM DÜNDAR BU KUPAYA HAZIR OLDUĞUMUZU BİLİYORUZ

Fenerbahçe Opet Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar karşılaşma için çok güzel bir hafta sonu olacağını ifade ederek, Takımda çok güzel bir hava var. Eğleniyoruz, çalışmalarımız iyi gidiyor. Çok zorlu bir Kupa Voley olacağının farkındayız. En iyi dört takım burada. Herkes de kupa için mücadele edecek. Öncelikle rakibimiz Eczacıbaşı, onlar da son dönemde iyi voleybol oynuyorlar. Çok iyi oyunculara sahip bir takım. Zor bir maç olacak ama biz de bu maça ve bu kupaya hazır olduğumuzu biliyoruz. Bunun bilincindeyiz ve bu istekle buradayız dedi.

ŞEYMA ERCAN HAZIRLIK SÜRECİMİZİN ÇOK İYİ GEÇTİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM

Türk Hava Yolları Takım Kaptanı Şeyma Ercan, zorlu bir dörtlü finalin kendilerini beklediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı Bütün takımların kupayı kazanmak için çok istekli olduğuna inanıyorum. Bizim yarı finalde karşılaşacağımız VakıfBank'ın kalitesi gerçekten çok yüksek. Ancak bizim de hazırlık sürecimizin çok iyi geçtiğini söyleyebilirim. Voleybolseverlerin keyif aldığı, kalitesi yüksek maçların olmasını temenni ediyor, bütün takımlara başarılar diliyorum.

MELİS GÜRKAYNAK HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK

VakıfBank Takım Kaptanı Melis Gürkaynak ise Genel olarak sezon başından beri Türkiye Ligi'nde önemli maçlar oynuyoruz. İzlenmesi çok keyifli rekabet dolu maçlar izledik. Ben eminim bu hafta sonu oynanacak Kupa Voley'de de aynı şekilde birbirine denk 4 takımın mücadelesini izleyeceğiz. Geçtiğimiz aralık ayında Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Ankara'da çok önemli bir turnuva kazandık. İnanılmaz bir seyirci ve atmosfer vardı. VakıfBank olarak tekrar Ankara'da olmaktan çok mutluyuz. Hedefimiz tabii ki kupayı kazanmak. Sezona 5 kupa hedefiyle başlamıştık. Şu ana kadar güzel gidiyoruz. Hedefimiz diğer kupaları da kazanmak açıklamasında bulundu.

Takım kaptanları birbirlerine başarılar dileyerek kupa ile fotoğraf çekildi.