Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda zafer Eczacıbaşı VitrA'nın - Son Dakika

Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda zafer Eczacıbaşı VitrA'nın

Eczacıbaşı VitrA: 2-3SALON: TVF Burhan FelekHAKEMLER: Nurper Özbar, Mehmet GülVAKIFBANK: Cansu, Guimaraes, Zehra, Haak, Hackley, Kübra, Ayça (L), Meliha, Ognjenovic, GözdeECZACIBAŞI VİTRA: Elif, Thompson, Yasemin, Boskovic, Hande, Ogbogu, Simge (L), Beyza, Mirkovic, Saliha, FatmaSETLER: 2-3...

Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda zafer Eczacıbaşı VitrA'nın, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA: 2-3

SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Nurper Özbar, Mehmet Gül

VAKIFBANK: Cansu, Guimaraes, Zehra, Haak, Hackley, Kübra, Ayça (L), Meliha, Ognjenovic, GözdeECZACIBAŞI VİTRA: Elif, Thompson, Yasemin, Boskovic, Hande, Ogbogu, Simge (L), Beyza, Mirkovic, Saliha, FatmaSETLER: 2-3 (14-25, 22-25, 25-18, 27-25, 12-15)SÜRE: 128 dakika (22, 29, 27, 32, 18)

2020 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, kupanın sahibi oldu ve üst üste 3'üncü kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.TVF Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Eczacıbaşı VitrA, 25-14 ve 25-22'lik setlerle 2-0 öne geçti. 2-0 geriye düşen VakıfBank vites yükseltti ve 25-18 ile 27-25'lik setlerle durumu tie-break setine taşıdı. Son sette rakibine 15-12'lik skorla üstünlük sağlayan Eczacıbaşı VitrA, kupayı üst üste 3'üncü, toplamda ise 5'inci kez müzesine götürdü.

Kupanın en değerli oyuncusu Eczacıbaşı VitrA'dan kaptan Tijana Boskovic olurken, şampiyon Eczacıbaşı VitrA'ya kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken takdim etti.


Türkiye Voleybol Federasyonu, Eczacıbaşı Topluluğu, Sigorta, Beyza, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 22:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda zafer Eczacıbaşı VitrA'nın - Son Dakika Spor

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