Kadınlar, Bağlar Belediyesinin desteği ile tescilli Karacadağ pirinci ve peynirini üretecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlar, Bağlar Belediyesinin desteği ile tescilli Karacadağ pirinci ve peynirini üretecek - Son Dakika

Kadınlar, Bağlar Belediyesinin desteği ile tescilli Karacadağ pirinci ve peynirini üretecek

6 saat önce

Karacadağ'dan çıkan bazalt taşından ürettiği dünyanın en kaliteli ve uzun ömürlü sıcak asfaltı ile dikkatleri üzerine çeken AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, bu kez Karacadağ'a ait olan iki önemli tarım ürünü projesini uygulamaya başladı.

Kadınlar, Bağlar Belediyesinin desteği ile tescilli Karacadağ pirinci ve peynirini üretecek, System.String[]

Karacadağ'dan çıkan bazalt taşından ürettiği dünyanın en kaliteli ve uzun ömürlü sıcak asfaltı ile dikkatleri üzerine çeken AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, bu kez Karacadağ'a ait olan iki önemli tarım ürünü projesini uygulamaya başladı. Arazilerden çıkarılan taşlar asfalta dönüştürülürken, temizlenen arazilerde üretimi yapılacak olan bölgeye ait pirinç ve süt ürünleriyle de tarım ekonomisine katkı sağlanacak.


AK Partili Bağlar Belediyesi, belediye sınırları içerisinde yer alan Karacadağ'a ait yer altı kaynaklarını ve coğrafi tescilli ürünlerle ilgili projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Geçen yıl kurduğu asfalt plent ve taş kırma eleme tesisi ile dünyanın en kaliteli sıcak asfaltı ham maddesi olarak kabul edilen Karacadağ bazalt taşından sıcak asfalt üretmeye başlayan ve bu asfalt ile cadde ve sokakları asfaltlayan Bağlar ilçe Belediyesi, şimdi de taşlardan temizlediği tarım arazilerini tarım ekonomisi fırsatına çeviriyor. Belediye, bin dönümlük arazide tescilli Karacadağ pirinci üretip bu çevrede kurulan alanda da kadınlar aracılığıyla tescilli Karacadağ peyniri üretimi yapacak. Proje ile hem tarımsal üretime, hem de kadın istihdamına katkı sunulması amaçlanıyor.


Pirinç üretimine başlanan bölgede incelemelerde bulunarak projenin startını veren Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bir süre pirinç ekim çalışmalarına da katıldı. Tüketen değil üreten belediye düşüncesiyle hareket ettiklerini belirten Başkan Beyoğlu, pirinç ve süt ürünleri projeleriyle hem belediyeye gelir kaynağı kazandırmayı hem de istihdama doğrudan katkıda bulunarak kent ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.


"Ülkemizin ve kentimizin ekonomisine katkıda bulunacağız"


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, belediyelerden rutin hizmetlerin dışında gelir getirecek ve ekonomik hayata katkıda bulunacak projeleri hayata geçirmelerini de istediğini belirten Başkan Beyoğlu, "Karacadağ bölgesine ait yer altı ve yer üstü kaynaklarını değerlendirerek tarıma, ekonomiye ve istihdama katkıda bulunmak istiyoruz. Karacadağ'ımızın taşı toprağı altın gibidir. Burada çok önemli yer altı ve yer üstü kaynakları ile tarım ürünleri potansiyeli var. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda güzel hizmetler yapıyoruz. Geçen yıl burada kurmuş olduğumuz asfalt plent ve taş kırma eleme tesisi ile ilk defa Karacadağ bazalt taşından asfalt üretmeye başladık. Dünyanın en kaliteli asfaltı ile cadde ve sokaklarımızı asfaltlarken, belediyemizi ekonomik bir yükten de bertaraf ediyoruz. Yılda 600 bin ton sıcak asfalt üretiyoruz. Taşlardan temizlediğimiz arazileri tarımsal üretime çevirmek istedik ve şimdi de burada tescilli coğrafi markalarımız olan Karacadağ pirinci ve örgülü peynirini üretmeye başlıyoruz. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarla yaptığımız protokol ile bu önemli üretim projesine başladık. Batıya giden insanlarımızın götürdüğü hediyeler arasında Karacadağ pirinci ve Karacadağ örgü peyniri vazgeçilmez bir yer tutuyor. Tamamen organik ve birinci sınıf kaliteden oluşacak ürünlerimizi doğrudan halkımıza arz edeceğimiz gibi uygun fiyatlarla satarak belediyemize gelir kazandıracağız. Ülkemizin ve kentimizin ekonomisine katkıda bulunacağız. Buralarda yaşayan insanlarımız ve kadınlarımız kazanacak. Devletimize yük olan değil, devletimizin yükünü azaltan belediye olacağız. Hasat zamanı inşallah çok daha güzel bir tablo ile karşılaşacağız" dedi.


Tarlada çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunan ve Karacadağ pirincinin ekinini yapan Keziban Çabuk, Başkan Beyoğlu'nun kendilerine böyle bir destekte bulunduğu için teşekkür ettiğini söyledi.


Yapılan konuşmanın ardından Başkan Beyoğlu ve beraberindeki daha sonra peynir üretimi yapan kadınları ziyaret ettikten sonra bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Karacadağ, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 03:24 Kaynak: İHA


Son Dakika

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerde oluşan kalabalığa isyan etti: İstifa edelim, programlara çıkmayalım Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerde oluşan kalabalığa isyan etti: İstifa edelim, programlara çıkmayalım         
21:46
Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor         
21:45
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı         
21:36
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu         
21:10
Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu         
21:08
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak         
20:56
Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı         
20:11
Uşak Belediyesi'nin etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çocuklar balon almak için yarıştı Uşak Belediyesi'nin etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çocuklar balon almak için yarıştı         
19:58
İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar geldi İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar geldi         
19:54
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu         
19:52
Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü dolu sözler Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü dolu sözler         
19:46
Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü         
19:41
Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında         
19:28
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak         
19:24
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider         
19:24
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum         
19:05
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi         
19:02
TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı         
18:44
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi         
18:38
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor         
18:31
Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız         
18:28
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum         
18:21
Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı         
18:15
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir         
18:09
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
18:02
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum         
17:58
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır         
17:56
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor         
17:55
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor         
17:35
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2020 22:13:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınlar, Bağlar Belediyesinin desteği ile tescilli Karacadağ pirinci ve peynirini üretecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]