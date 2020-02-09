Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi - Son Dakika Spor

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi

6 saat önce

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sahasında Bolu Artı Akademi takımına 70-49 yenildi.

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi, System.String[]

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sahasında Bolu Artı Akademi takımına 70-49 yenildi.

Bandırma Basketbol Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu 24-07 önde geçen Bolu Artı Akademi, ilk yarının sonunda 42-21 üstünlük kurdu.

İkinci yarıda da skor üstünlüğünü elinde tutan Bolu ekibi son periyoda 57-44 önde girdiği maçtan 70-49 galip ayrıldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde Sudenur Tok 22 sayı ile oynadı. Bolu Artı Akademi'de ise Duygu Kahraman 17, Elifnur Ayhan 14 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

basketbol, Bandırma, Eylül, Bolu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rıdvan Dilmen: Futbolu çocuk bahçesine çevirdiler
Kasımpaşa maçında forma giyen Ryan Donk, 300 bin euro prim kazandı Adem Büyük: Biz zirveye yaklaştıkça ayakları titremeye başlamıştır Fatih Terim: Dejavu yaşıyor gibiyim

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 23:03:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]