Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

5 saat önce

Salon: Servet TazegülHakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Nihat ÇetinMersin Büyükşehir Belediyespor: Petronyte 20, Cado 23, Melis Talay 12, Asena Yalçın 9, Walker 11, Melisa Korkmaz 4, Burcu Çiğil 10Gündoğdu Adana Basketbol: Ervin 20, Sanem Gamze Zeren 9, Boyd 2, Marginean 6, Fatmanur Karakaş...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Servet Tazegül

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Nihat Çetin

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Petronyte 20, Cado 23, Melis Talay 12, Asena Yalçın 9, Walker 11, Melisa Korkmaz 4, Burcu Çiğil 10

Gündoğdu Adana Basketbol: Ervin 20, Sanem Gamze Zeren 9, Boyd 2, Marginean 6, Fatmanur Karakaş 5, Manolya Kurtulmuş 10, Zeynep Kalbisağde 11, Bouthors 9

1. Periyot: 30-13

Devre: 47-33

3. Periyot: 60-56

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Gündoğdu Adana Basketbol'u 89-72 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:48 Kaynak: AA

İbrahim Altıntaş, Adana, Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Spor
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