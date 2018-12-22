Kadınlar Basketbol Süper Ligi
4 saat önce
Salon: AnkaraHakemler: Aydın Karaçam, Göksun Öz, Serhat DülkerBOTAŞ: Cuic 15, Olcay Çakır Turgut 2, Melis Gülcan 6, Loyd 6, Williams 19, Büşra Akbaş 3, Kübra Erat 13, Krivacevic 7OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 2, Gardner 19, Özge Kavurmacıoğlu 8, Henry 13, Mitchell 14, Ruzickova 2, Damla Gezgin...
Salon: Ankara
Hakemler: Aydın Karaçam
, Göksun
Öz, Serhat Dülker
BOTAŞ: Cuic 15, Olcay Çakır
Turgut 2, Melis Gülcan 6, Loyd 6, Williams
19, Büşra Akbaş 3, Kübra Erat 13, Krivacevic 7
OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 2, Gardner 19, Özge Kavurmacıoğlu
8, Henry 13, Mitchell 14, Ruzickova 2, Damla Gezgin 6, Naile Çırak, Miray Şahin Yıldırım
1. periyot: 16-14
Devre: 35-28
3. periyot: 52-51
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında iki Ankara takımını karşı karşıya getiren maçta BOTAŞ,sahasında OGM Ormanspor'u 71-64 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:09 Kaynak: AA
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