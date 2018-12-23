Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

59 dakika önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında İstanbul Üniversitesi, Kırçiçeği Bodrum'u 75-61 yendi.

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında İstanbul Üniversitesi, Kırçiçeği Bodrum'u 75-61 yendi.

Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 18-13 önde geçen İstanbul Üniversitesi, soyunma odasına da 39-28 üstün gitti.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren ve 3. çeyreği 59-43 önde geçen İstanbul Üniversitesi, karşılaşmayı da 75-61 kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:59 Kaynak: AA

Spor
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