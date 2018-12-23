Kadınlar Basketbol Süper Ligi
59 dakika önce
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında İstanbul Üniversitesi, Kırçiçeği Bodrum'u 75-61 yendi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında İstanbul Üniversitesi
, Kırçiçeği Bodrum
'u 75-61 yendi.
Prof. Dr. Turgay Atasü
Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 18-13 önde geçen İstanbul Üniversitesi, soyunma odasına da 39-28 üstün gitti.
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren ve 3. çeyreği 59-43 önde geçen İstanbul Üniversitesi, karşılaşmayı da 75-61 kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:59 Kaynak: AA
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