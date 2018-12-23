Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Sertan Kırklar, Abdullah Koputan
, Sedef Yarıcı Canik Belediyespor
: Betül Kutlu
6, Gülşah Duman 12, Dilara Tongar 14, Deniz Çolakoğlu
6, Candide
Öztürk 4, James 13, Deniz Aygül 4, Neslihan Demir Çukurova
Basketbol: Şaziye İvegin
Üner 5, Mestdagh 23, Gökşen Fitik 5, Sera Özelçi 8, Pelin Derya Bilgiç 20, Sevgi Uzun
6, Meltem Avcı
5, Iagupova 18, Naumenko 15, Gueye 12
1. Periyot: 12-30
Devre: 35-64
3. Periyot: 46-90
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Çukurova Basketbol, deplasmanda Canik Belediyespor'u 58 sayı farkla 117-59 yendi.
Çukurova Basketbol, bu sonuçla yenilgisiz liderliğini sürdürdü.