Salon: Antakya
Hakemler: Tekin Özübir
, Mustafa Akıllıoğlu, Emir Can Özkan Hatay Büyükşehir Belediyespor
: Paris
15, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 11, Cansu Köksal
23, Hülya Çoklar 2, Gizem Başaran 3, Merve Aydın
5, Ben Abdelkader 18, Gajic 8 Galatasaray
: Şerife Alperi Onar, İrem Naz Topuz 7, Sinem Ataş
, Işıl Alben
6, Abdi 20, İnci Güçlü
2, Grigalauskyte, Macaulay 15, Jefferson 20
1. Periyot: 21-23
Devre: 41-40
3.Periyot: 60-57
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, evinde Galatasaray'ı 85-70 yendi.