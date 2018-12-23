Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

3 saat önce

Salon: AntakyaHakemler: Tekin Özübir, Mustafa Akıllıoğlu, Emir Can ÖzkanHatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 15, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 11, Cansu Köksal 23, Hülya Çoklar 2, Gizem Başaran 3, Merve Aydın 5, Ben Abdelkader 18, Gajic 8Galatasaray: Şerife Alperi Onar, İrem Naz Topuz 7, Sinem...

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Salon: Antakya

Hakemler: Tekin Özübir, Mustafa Akıllıoğlu, Emir Can Özkan

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 15, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 11, Cansu Köksal 23, Hülya Çoklar 2, Gizem Başaran 3, Merve Aydın 5, Ben Abdelkader 18, Gajic 8

Galatasaray: Şerife Alperi Onar, İrem Naz Topuz 7, Sinem Ataş, Işıl Alben 6, Abdi 20, İnci Güçlü 2, Grigalauskyte, Macaulay 15, Jefferson 20

1. Periyot: 21-23

Devre: 41-40

3.Periyot: 60-57

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, evinde Galatasaray'ı 85-70 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:37 Kaynak: AA

Paris, Tekin Özübir, Büyükşehir Belediyespor, Spor
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