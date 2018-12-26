Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Tolga Edis, Serdar Saraç, Hande ÖztürkOGM Ormanspor: Nilay Kartal Tepe 7, Gardner 15, Özge Kavurmacıoğlu 7, Henry 11, Mitchell 17, Ruzickova 8, Damla Gezgin 17, Naile Çırak 2, Miray Şahin Yıldırım 3, Ladin Özel 7, Havanur YılmazCanik Belediyespor: Gülşah Duman...

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Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Tolga Edis, Serdar Saraç, Hande Öztürk

OGM Ormanspor: Nilay Kartal Tepe 7, Gardner 15, Özge Kavurmacıoğlu 7, Henry 11, Mitchell 17, Ruzickova 8, Damla Gezgin 17, Naile Çırak 2, Miray Şahin Yıldırım 3, Ladin Özel 7, Havanur Yılmaz

Canik Belediyespor: Gülşah Duman 14, Dilara Tongar 5, Deniz Çolakoğlu 8, Holmes 13, James 6, Deniz Aygül 5, Candide Öztürk, Betül Kutlu 3, Neslihan Demir, İrem Yılmaz 1

1. Periyot: 21-12

Devre: 51-22

3. Periyot: 76-33

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor, Canik Belediyespor'u 94-55 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:54 Kaynak: AA

Özge Kavurmacıoğlu, Kartal, Edis, Spor
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