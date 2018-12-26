Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Tahsin Kuzu
, Mehmet Onur
Sönmez, Mustafa Candemir Tabak Çukurova
Basketbol: Gköşen Fitik, Sevgi Uzun
, Iagupova 22, Naumenko 2, Gueye 19, Şaziye İvegin
Üner 6, Mestdagh 12, Sera Özelçi, Pelin Derya Bilgiç 16, Meltem Avcı Beşiktaş
: Epoupa 15, Esra Erden Atacan 9, Bahar Çağlar
12, Kübra İmren Siyahdemir 9, Akhator 16, Melek Uzunoğlu, Mircheva 8
İlk periyot: 13-19
Devre: 40-38
Üçüncü periyot: 58-58
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında Beşiktaş'ı 77-69 yendi.