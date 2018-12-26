Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

57 dakika önce

Salon: Servet TazegülHakemler: Tahsin Kuzu, Mehmet Onur Sönmez, Mustafa Candemir TabakÇukurova Basketbol: Gköşen Fitik, Sevgi Uzun, Iagupova 22, Naumenko 2, Gueye 19, Şaziye İvegin Üner 6, Mestdagh 12, Sera Özelçi, Pelin Derya Bilgiç 16, Meltem AvcıBeşiktaş: Epoupa 15, Esra Erden Atacan 9,...

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Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Tahsin Kuzu, Mehmet Onur Sönmez, Mustafa Candemir Tabak

Çukurova Basketbol: Gköşen Fitik, Sevgi Uzun, Iagupova 22, Naumenko 2, Gueye 19, Şaziye İvegin Üner 6, Mestdagh 12, Sera Özelçi, Pelin Derya Bilgiç 16, Meltem Avcı

Beşiktaş: Epoupa 15, Esra Erden Atacan 9, Bahar Çağlar 12, Kübra İmren Siyahdemir 9, Akhator 16, Melek Uzunoğlu, Mircheva 8

İlk periyot: 13-19

Devre: 40-38

Üçüncü periyot: 58-58

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında Beşiktaş'ı 77-69 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:54 Kaynak: AA

Mehmet Onur, Kuzu, basketbol, Spor
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