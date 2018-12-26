Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

24 dakika önce

Salon: MenderesHakemler: Hüseyin Çelik, Nazlı Çisil Güngör, Muhammed Murat SezerGündoğdu Adana Basketbol: Marginean 13, Lucie 4, Fatmanur Karakaş 7, Sanem Gamze Zeren 2, Lauren 6, Manolya Kurtulmuş 11, Zeynep Öykü Kalbisağde 10, Sevgi Tonguç, Kübra Yiğit, Bensu Deniz ZereyakBOTAŞ: Cuic 5,...

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Salon: Menderes

Hakemler: Hüseyin Çelik, Nazlı Çisil Güngör, Muhammed Murat Sezer

Gündoğdu Adana Basketbol: Marginean 13, Lucie 4, Fatmanur Karakaş 7, Sanem Gamze Zeren 2, Lauren 6, Manolya Kurtulmuş 11, Zeynep Öykü Kalbisağde 10, Sevgi Tonguç, Kübra Yiğit, Bensu Deniz Zereyak

BOTAŞ: Cuic 5, Olcay Çakır Turgut 6, Melis Gülcan 10, Loyd 19, Williams 12, Büşra Akbaş 1, Sehernaz Çidal, Kübra Erat 13, Krivacevic 13, Aylin Darınç

1. Periyot: 17-22

Devre: 28-41

3. Periyot: 45-58

5 faulle çıkanlar: Dk. 31.53 Büşra Akbaş, Dk. 39.06 Olcay Çakır Turgut (BOTAŞ), Dk. 34.39 Sanem Gamze Zeren (Gündoğdu Adana Basketbol)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbol'u 79-53 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:24 Kaynak: AA

Hüseyin Çelik, Adana, basketbol, Spor
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