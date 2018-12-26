Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Prof. Dr. Turgay AtasüHakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Ahmet Kemal Digilli, Emir Can Özkanİstanbul Üniversitesi: Watkins 10, Fall 12, Feride Şevval Akalan 7, Yasemin Güneş 9, Kardelen Gezgin 13, Hande Güven 8, Gülse Uğur 9, İlayda Güner 2Bellona Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz 13, Ibekwe...

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Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü

Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Ahmet Kemal Digilli, Emir Can Özkan

İstanbul Üniversitesi: Watkins 10, Fall 12, Feride Şevval Akalan 7, Yasemin Güneş 9, Kardelen Gezgin 13, Hande Güven 8, Gülse Uğur 9, İlayda Güner 2

Bellona Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz 13, Ibekwe 18, Ivankovic 16, Ezgi Manlacı, Miljkovic 8, Anderson 15, Gizem Sezer 2, Meryem Gültekin

1. Periyot: 21-16

Devre: 39-35

3. Periyot: 53-52

Normal süre: 66-66

5 faulle çıkanlar: 36.53 Gülse Uğur, 41.33 Yasemin Güneş (İstanbul Üniversitesi), 44.19 Ezgi Manlacı (Bellona Kayseri Basketbol)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, normal süresi 66-66 biten maçta İstanbul Üniversitesi'ni uzatma sonunda 72-70 yendi.

Bellona Kayseri Basketbol ligde 3. galibiyetini elde ederken, İstanbul Üniversitesi ise 10. kez mağlup oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:11 Kaynak: AA

Ahmet Kemal, Kayseri, basketbol, Spor
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