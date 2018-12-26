Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Ahmet Kemal
Digilli, Emir Can Özkan İstanbul Üniversitesi
: Watkins 10, Fall 12, Feride Şevval Akalan
7, Yasemin Güneş 9, Kardelen Gezgin 13, Hande Güven 8, Gülse Uğur 9, İlayda Güner 2 Bellona Kayseri
Basketbol: Gamze Takmaz
13, Ibekwe 18, Ivankovic 16, Ezgi Manlacı, Miljkovic 8, Anderson 15, Gizem Sezer
2, Meryem Gültekin
1. Periyot: 21-16
Devre: 39-35
3. Periyot: 53-52
Normal süre: 66-66
5 faulle çıkanlar: 36.53 Gülse Uğur, 41.33 Yasemin Güneş (İstanbul Üniversitesi), 44.19 Ezgi Manlacı (Bellona Kayseri Basketbol)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, normal süresi 66-66 biten maçta İstanbul Üniversitesi'ni uzatma sonunda 72-70 yendi.
Bellona Kayseri Basketbol ligde 3. galibiyetini elde ederken, İstanbul Üniversitesi ise 10. kez mağlup oldu.