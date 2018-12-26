Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

30 dakika önce

Salon: Ahmet CömertHakemler: Önder Yılmaz, Benhür İrcel, Anıl VeziroğluGalatasaray: Işıl Alben 8, Fahriya Abdi 12, Şerife Alperi Onar 7, Macaulay 5, Jefferson 7, Grigalauskyte 13, İrem Naz Topuz 7, Sinem Ataş 6, İnci Güçlü 2, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Eda Şahin 2, Sude YılmazMersin...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Önder Yılmaz, Benhür İrcel, Anıl Veziroğlu

Galatasaray: Işıl Alben 8, Fahriya Abdi 12, Şerife Alperi Onar 7, Macaulay 5, Jefferson 7, Grigalauskyte 13, İrem Naz Topuz 7, Sinem Ataş 6, İnci Güçlü 2, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Eda Şahin 2, Sude Yılmaz

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 10, Petronyte 20, Melis Talay 15, Cado 13, Walker 15, Burcu Çiğil 3, Melisa Korkmaz 2, Gonca Karataş

1. Periyot: 19-14

Devre: 39-39

3. Periyot: 52-53

Normal süre: 65-65

5 faulle çıkanlar: 42.09 Burcu Çiğil (Mersin Büyükşehir Belediyespor), 42.53 Macaulay (Galatasaray)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, normal süresi 65-65 biten maçta Galatasaray'ı uzatma sonucunda 78-71 yendi.

Mersin Büyükşehir Belediyespor ligde 5. kez galip gelirken, Galatasaray ise 5. kez mağlubiyet yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:53 Kaynak: AA

İnci Güçlü, Sinem Ataş, Işıl Alben, Önder Yılmaz, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cristiano Ronaldo'nun 1 Golle Oynadığı Maçta Juventus, Atalanta'ya Diş Geçiremedi: 2-2 Beşiktaş, Şenol Güneş'in Sözleşmesini Yenileme Kararı Aldı

Everton Menajeri Marco Silva, Cenk Tosun'u Burnley Maçının Kadrosuna Almadı Martin Skrtel'in Paylaştığı Fotoğraf Nedeniyle Tepki Gören Roman Neustadter Özür Diledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 22:23:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]