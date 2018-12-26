Salon: Metro Enerji
Hakemler: Egemen Ercan, Abdullah İlik, Münevver Özemre Fenerbahçe
: Birsel Vardarlı
Demirmen 8, Plum 18, Tuğçe Canıtez
4, Zandalasini 4, Verameyenka 6, Esra Ural Topuz 17, Ayşe Cora
13, Özge Yavaş 11, Tilbe Şenyürek 9, Hartley, Merve Arı
4 İzmit
Belediyespor: Gizem Yavuz 7, White 16, Ceyda Sinan 6, Marina
Baş 10, Mosby 14, Emel Sığırcı 7, Ferda Yıldız 2, Melek Yusufoğlu 2, Nazlıcan Ölçek 2
1. Periyot: 24-17
Devre: 52-28
3. Periyot: 74-47
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında İzmit Belediyespor'u 94-66 yendi.
Fenerbahçe ligde 9. galibiyetini elde ederken, İzmit Belediyespor ise 5. kez mağlup oldu.