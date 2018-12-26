Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

24 dakika önce

Salon: Metro EnerjiHakemler: Egemen Ercan, Abdullah İlik, Münevver ÖzemreFenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 8, Plum 18, Tuğçe Canıtez 4, Zandalasini 4, Verameyenka 6, Esra Ural Topuz 17, Ayşe Cora 13, Özge Yavaş 11, Tilbe Şenyürek 9, Hartley, Merve Arı 4İzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 7,...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Metro Enerji

Hakemler: Egemen Ercan, Abdullah İlik, Münevver Özemre

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 8, Plum 18, Tuğçe Canıtez 4, Zandalasini 4, Verameyenka 6, Esra Ural Topuz 17, Ayşe Cora 13, Özge Yavaş 11, Tilbe Şenyürek 9, Hartley, Merve Arı 4

İzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 7, White 16, Ceyda Sinan 6, Marina Baş 10, Mosby 14, Emel Sığırcı 7, Ferda Yıldız 2, Melek Yusufoğlu 2, Nazlıcan Ölçek 2

1. Periyot: 24-17

Devre: 52-28

3. Periyot: 74-47

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında İzmit Belediyespor'u 94-66 yendi.

Fenerbahçe ligde 9. galibiyetini elde ederken, İzmit Belediyespor ise 5. kez mağlup oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:59 Kaynak: AA

Birsel Vardarlı, Spor
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