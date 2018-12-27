Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Antakya Hakemler: Kerem Yılmaz, Göksun Öz, Mesut ÖztürkHatay Büyükşehir Belediyespor: Yeliz Doğan 6, İlsu Darıcıoğlu 11, Snytsina 9, Cansu Köksal 11, Hülya Çoklar 4, Gizem Havare, Gizem Başaran 17, Merve Aydın 8, Ben Abdelkader 12, Gajic 19Kırçiçeği Bodrum: Ece Deniz Onat, Büşra Turan...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Antakya


Hakemler: Kerem Yılmaz, Göksun Öz, Mesut Öztürk

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Yeliz Doğan 6, İlsu Darıcıoğlu 11, Snytsina 9, Cansu Köksal 11, Hülya Çoklar 4, Gizem Havare, Gizem Başaran 17, Merve Aydın 8, Ben Abdelkader 12, Gajic 19

Kırçiçeği Bodrum: Ece Deniz Onat, Büşra Turan 7, Beril Albayrak 18, Deniz Ataer, Zivadinovic 10, Begüm Taşkın 2, Kiriienko 9, Fatma Ata 2, Kübra Turan, Danielle 6

1. Periyot: 27-10

Devre: 44-23

3.Periyot: 75-29

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, evinde Kırçiçeği Bodrum'u 97-54 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:04 Kaynak: AA

Antakya, Bodrum, Büyükşehir Belediyespor, Spor
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