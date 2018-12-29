Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

19 dakika önce

Salon: Servet TazegülHakemler: Yücel Çilingir, Mustafa Akıllıoğlu, İsmail BinbirMersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Melis Talay 13, Petronyte 30, Sasa Cado 18, Walker 27, Avinar Kaya, Burcu Çiğil 3, Melisa Korkmaz 7, Gonca Karataş, Özge KarataşKırçiçeği Bodrum: Beril Albayrak...

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Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yücel Çilingir, Mustafa Akıllıoğlu, İsmail Binbir

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Melis Talay 13, Petronyte 30, Sasa Cado 18, Walker 27, Avinar Kaya, Burcu Çiğil 3, Melisa Korkmaz 7, Gonca Karataş, Özge Karataş

Kırçiçeği Bodrum: Beril Albayrak 7, Zivadinovic 11, Kriienko 2, Fatma Ata, Carr 10, Ece Deniz Onat, Büşra Turan 3, Deniz Ataer 2, Begüm Taşkın 2, Kübra Turan

1. Periyot: 28-15

Devre: 53-23

3. Periyot: 72-31

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Kırçiçeği Bodrum'u 64 sayı farkla 101-37 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:53 Kaynak: AA

Gonca Karataş, Sasa, Bodrum, Büyükşehir Belediyespor, Spor
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