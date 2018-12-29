Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Yücel Çilingir, Mustafa Akıllıoğlu, İsmail Binbir Mersin Büyükşehir Belediyespor
: Asena Yalçın 3, Melis Talay 13, Petronyte 30, Sasa
Cado 18, Walker 27, Avinar Kaya, Burcu Çiğil 3, Melisa Korkmaz 7, Gonca Karataş
, Özge Karataş
Kırçiçeği Bodrum
: Beril Albayrak 7, Zivadinovic 11, Kriienko 2, Fatma Ata, Carr 10, Ece Deniz Onat
, Büşra Turan 3, Deniz Ataer 2, Begüm Taşkın 2, Kübra Turan
1. Periyot: 28-15
Devre: 53-23
3. Periyot: 72-31
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Kırçiçeği Bodrum'u 64 sayı farkla 101-37 yendi.