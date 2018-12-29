Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14 dakika önce

Salon: Metro EnerjiHakemler: Sertan Kırklar, Umut Özgün Ergün, Sedef YarıcıFenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 12, Plum 22, Hartley 3, Esra Ural Topuz 6, Verameyenka 16, Ayşe Cora 6, Özge Yavaş 4, Tilbe Şenyürek 2, Tuğçe Canıtez 11, Zandalasini 7Bellona Kayseri Basketbol: Ezgi Manlacı,...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Metro Enerji

Hakemler: Sertan Kırklar, Umut Özgün Ergün, Sedef Yarıcı

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 12, Plum 22, Hartley 3, Esra Ural Topuz 6, Verameyenka 16, Ayşe Cora 6, Özge Yavaş 4, Tilbe Şenyürek 2, Tuğçe Canıtez 11, Zandalasini 7

Bellona Kayseri Basketbol: Ezgi Manlacı, Gamze Takmaz, Anderson 16, Ibekwe 23, Ivankovic 16, Gizem Sezer 6, Miljkovic 2, Aysun Yararbaş Yılmaz, Cansu Çolak

1. Periyot: 26-19

Devre: 46-38

3. Periyot: 63-53

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Bellona Kayseri Basketbol'u 89-63 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 10. galibiyetini elde etti. Kayseri temsilcisi ise 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:27 Kaynak: AA

Spor
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