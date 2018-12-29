Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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Bir Dönem Türkiye'yi Avrupa Kupalarında Temsil Eden Kayseri Erciyesspor'un Tesisleri, Kayserispor Alt Yapısına Verildi

Ünlü Şarkıcı Bebe Rexha, Kendisini Rahatsız Eden Evli ve Çocuklu Futbolcunun Mesajlarını İfşa Etti