Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Engin Sarı
, Erhan Gürsel, Hakan Gerey Canik Belediyespor
: Betül Kutlu
16, Gülşah Duman 12, Dilara Tongar 4, Deniz Çolakoğlu
16, Candide
Öztürk 19, James 14, Deniz Aygül 4 Gündoğdu Adana
Basketbol: Marginean 13, Lucie 14, Fatmanur Karakaş 17, Sanem Gamze Zeren 2, Lauren 6, Manolya Kurtulmuş 11, Zeynep Öykü Kalbisağde 10, Sevgi Tonguç 7, Kübra Yiğit 13, Bensu Deniz Zereyak 3
1. Periyot: 16-20
Devre: 31-37
3. Periyot: 56-72
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, deplasmanda Canik Belediyespor'u 96-85 yendi.