Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Mustafa Dağıstanlı Hakemler: Engin Sarı, Erhan Gürsel, Hakan GereyCanik Belediyespor: Betül Kutlu 16, Gülşah Duman 12, Dilara Tongar 4, Deniz Çolakoğlu 16, Candide Öztürk 19, James 14, Deniz Aygül 4Gündoğdu Adana Basketbol: Marginean 13, Lucie 14, Fatmanur Karakaş 17, Sanem Gamze Zeren...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Mustafa Dağıstanlı


Hakemler: Engin Sarı, Erhan Gürsel, Hakan Gerey

Canik Belediyespor: Betül Kutlu 16, Gülşah Duman 12, Dilara Tongar 4, Deniz Çolakoğlu 16, Candide Öztürk 19, James 14, Deniz Aygül 4

Gündoğdu Adana Basketbol: Marginean 13, Lucie 14, Fatmanur Karakaş 17, Sanem Gamze Zeren 2, Lauren 6, Manolya Kurtulmuş 11, Zeynep Öykü Kalbisağde 10, Sevgi Tonguç 7, Kübra Yiğit 13, Bensu Deniz Zereyak 3

1. Periyot: 16-20

Devre: 31-37

3. Periyot: 56-72

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, deplasmanda Canik Belediyespor'u 96-85 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:17 Kaynak: AA

Engin Sarı, Mustafa Dağıstanlı, Adana, basketbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis Memuru, Otomobilin Çarptığı Yaralı Köpeği Veteriner Kliniğine Kadar Kucağında Taşıdı Chelsea, Crystal Palace'ı Deplasmanda Tek Golle Geçti

Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu: İleride Galatasaray'da Oynamak İsterim Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Salah Topu Firmino'ya Bıraktığında Ağlayacaktım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 19:52:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]