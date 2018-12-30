Salon: Antakya
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Mehmet Onur
Sönmez, Serhat Dülker Hatay Büyükşehir Belediyespor
: Yeliz Doğan 4, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 20, Cansu Köksal
10, Hülya Çoklar, Gizem Havare 2, Gizem Başaran 5, Merve Aydın
6, Abdelkader 21, Gajic 12 İstanbul Üniversitesi
: Watkins 12, Kardelen Gezgin, Meltem Topaloğlu 1, Feride Şevval Akalan
2, Şuğranur Hatice
Sönmez 4, Eylül
Minez 2, Gülse Uğur 3, Yasemin Güneş 11, Hande Güven 8, Fall 6
1. Periyot: 23-13
Devre: 37-26
3. Periyot: 65-36
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği İstanbul Üniversitesi'ni 31 sayı farkla 80-49 yendi.