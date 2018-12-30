Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: AntakyaHakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Mehmet Onur Sönmez, Serhat DülkerHatay Büyükşehir Belediyespor: Yeliz Doğan 4, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 20, Cansu Köksal 10, Hülya Çoklar, Gizem Havare 2, Gizem Başaran 5, Merve Aydın 6, Abdelkader 21, Gajic 12İstanbul Üniversitesi: Watkins...

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Salon: Antakya

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Mehmet Onur Sönmez, Serhat Dülker

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Yeliz Doğan 4, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 20, Cansu Köksal 10, Hülya Çoklar, Gizem Havare 2, Gizem Başaran 5, Merve Aydın 6, Abdelkader 21, Gajic 12

İstanbul Üniversitesi: Watkins 12, Kardelen Gezgin, Meltem Topaloğlu 1, Feride Şevval Akalan 2, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Eylül Minez 2, Gülse Uğur 3, Yasemin Güneş 11, Hande Güven 8, Fall 6

1. Periyot: 23-13

Devre: 37-26

3. Periyot: 65-36

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği İstanbul Üniversitesi'ni 31 sayı farkla 80-49 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:31 Kaynak: AA

Cansu Köksal, Mehmet Onur, Büyükşehir Belediyespor, Spor
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