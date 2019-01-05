Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Servet TazegülHakemler: Fatih Güler, Abdullah Koputan, Ahmet Taner İbinÇukurova Basketbol: Gökşen Fitik 7, Sevgi Uzun 4, Iagupova 19, Naumenko 19, Gueye 19, Şaziye İvegin Üner, Sera Özelçi 5, Gray 11, Meltem Avcı 4Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Plum 27, Verameyenka 12,...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Fatih Güler, Abdullah Koputan, Ahmet Taner İbin

Çukurova Basketbol: Gökşen Fitik 7, Sevgi Uzun 4, Iagupova 19, Naumenko 19, Gueye 19, Şaziye İvegin Üner, Sera Özelçi 5, Gray 11, Meltem Avcı 4

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Plum 27, Verameyenka 12, Tuğçe Canıtez 7, Zandalasini 11, Ayşe Cora, Vaughn 2, Tilbe Şenyürek, Özge Yavaş 2

1. Periyot: 21-10

Devre: 42-24

3. Periyot: 65-49

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında Fenerbahçe'yi 88-72 yendi.

Çukurova Basketbol, ligde normal sezonun ilk yarısını namağlup lider bitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:15 Kaynak: AA

Ahmet Taner, Abdullah Koputan, Fatih Güler, basketbol, Spor
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