Kadınlar Basketbol Süper Ligi
1 saat önce
Salon: Servet TazegülHakemler: Fatih Güler, Abdullah Koputan, Ahmet Taner İbinÇukurova Basketbol: Gökşen Fitik 7, Sevgi Uzun 4, Iagupova 19, Naumenko 19, Gueye 19, Şaziye İvegin Üner, Sera Özelçi 5, Gray 11, Meltem Avcı 4Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Plum 27, Verameyenka 12,...
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Fatih Güler, Abdullah Koputan, Ahmet Taner İbin
Çukurova Basketbol: Gökşen Fitik 7, Sevgi Uzun 4, Iagupova 19, Naumenko 19, Gueye 19, Şaziye İvegin Üner, Sera Özelçi 5, Gray 11, Meltem Avcı 4
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Plum 27, Verameyenka 12, Tuğçe Canıtez 7, Zandalasini 11, Ayşe Cora, Vaughn 2, Tilbe Şenyürek, Özge Yavaş 2
1. Periyot: 21-10
Devre: 42-24
3. Periyot: 65-49
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında Fenerbahçe'yi 88-72 yendi.
Çukurova Basketbol, ligde normal sezonun ilk yarısını namağlup lider bitirdi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:15 Kaynak: AA
Beşiktaş Fransız Stoper Nicolas Isimat Mirin'le Anlaştı
Alanyaspor, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı Transfer Etti
Galatasaray'ın Kapısından Dönen Seleznyov, Malaga'yla Anlaştı
Ersun Yanal: Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye Gelmemesi İçin Bir Neden Yok