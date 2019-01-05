Kadınlar Basketbol Süper Ligi
13 dakika önce
Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Aydın Karaçam, Murat Amaç, Münevver ÖzemreBellona Kayseri Basketbol: Sims 24, Meryem Gültekin 2, Ezgi Manlacı, Gamze Takmaz 8, Ibekwe 12, Ivankovic 11, Gizem Sezer 2, Miljkovic 6Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 19, İlsu Darıcıoğlu 3, Snytsina 9,...
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Aydın Karaçam
, Murat Amaç, Münevver Özemre Bellona Kayseri
Basketbol: Sims 24, Meryem Gültekin
2, Ezgi Manlacı, Gamze Takmaz
8, Ibekwe 12, Ivankovic 11, Gizem Sezer
2, Miljkovic 6 Hatay Büyükşehir Belediyespor
: Paris
19, İlsu Darıcıoğlu 3, Snytsina 9, Cansu Köksal
7, Willams 13, Hülya Çoklar 4, Gizem Başaran 2, Merve Aydın
2, Ben Abdelkader 8
1. Periyot: 18-24
Devre: 32-42
3. Periyot: 48-51
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 67-65 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:12 Kaynak: AA
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