Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13 dakika önce

Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Aydın Karaçam, Murat Amaç, Münevver ÖzemreBellona Kayseri Basketbol: Sims 24, Meryem Gültekin 2, Ezgi Manlacı, Gamze Takmaz 8, Ibekwe 12, Ivankovic 11, Gizem Sezer 2, Miljkovic 6Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 19, İlsu Darıcıoğlu 3, Snytsina 9,...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Aydın Karaçam, Murat Amaç, Münevver Özemre

Bellona Kayseri Basketbol: Sims 24, Meryem Gültekin 2, Ezgi Manlacı, Gamze Takmaz 8, Ibekwe 12, Ivankovic 11, Gizem Sezer 2, Miljkovic 6

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 19, İlsu Darıcıoğlu 3, Snytsina 9, Cansu Köksal 7, Willams 13, Hülya Çoklar 4, Gizem Başaran 2, Merve Aydın 2, Ben Abdelkader 8

1. Periyot: 18-24

Devre: 32-42

3. Periyot: 48-51

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 67-65 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:12 Kaynak: AA

Spor
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