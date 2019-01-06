Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Uğur Özen, Seyhan
Topaloğlu, Dorukhan Kalyoncu Galatasaray
: Işıl Alben
6, Sinem Ataş
3, Şerife Alperi Onar 19, Grigalauskyte 12, Macaulay 7, İnci Güçlü
2, Eda Şahin 10, Nazlı Bircan Gökdemir 8, Mısra Albayrak 4, Sude Yılmaz 4, Farhiya Abdi 3, Jefferson 13 Canik Belediyespor
: Deniz Çolakoğlu
15, Dilara Tongar 16, Gülşah Duman 11, Candide
Öztürk 7, Holmes 16, Neslihan Demir
, Betül Kutlu
3, İrem Yılmaz
1. Periyot: 27-16
Devre: 59-37
3. Periyot: 73-53
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü ve ilk yarının son haftasında Galatasaray, sahasında Canik Belediyespor'u 91-68 mağlup etti.
Bu sonuçla Galatasaray 8. galibiyetini aldı, Canik Belediyespor 9. mağlubiyetini yaşadı.