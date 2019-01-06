Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

24 dakika önce

Salon: Bodrum Binnaz KarakayaHakemler: Sertan Kırklar, Ogün Cılız, Samet ErdoğanKırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 3, Beril Albayrak 4, Begüm Taşkın, Deniz Ataer 6, Banks 16, Kübra Turan 2, Aycan Birgül Aktaş, Ece Deniz Onat 2, Zivadinovic 12BOTAŞ: Büşra Akbaş 10, Kübra Erat 2, Erdenay Topçu...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Bodrum Binnaz Karakaya

Hakemler: Sertan Kırklar, Ogün Cılız, Samet Erdoğan

Kırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 3, Beril Albayrak 4, Begüm Taşkın, Deniz Ataer 6, Banks 16, Kübra Turan 2, Aycan Birgül Aktaş, Ece Deniz Onat 2, Zivadinovic 12

BOTAŞ: Büşra Akbaş 10, Kübra Erat 2, Erdenay Topçu 10, Krivacevic 10, Williams 6, Aylin Darınç 4, Melis Gülcan 16, Olcay Çakır Turgut 7, Sehernaz Çidal 3, Cuic 12, Hatice Pelin Gülçelik 5, Işılay Eğin 4

1. Periyot: 11-19

Devre: 22-41

3. Periyot: 34-54

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü ve ilk yarının son haftasında BOTAŞ, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 89-45 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:24 Kaynak: AA

Deniz Onat, Bodrum, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Isimat-Mirin Transferini KAP'a Bildirdi Kocasını 'Enişteyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi

Nihat Hatipoğlu'ndan Sosyal Medya Açıklaması: Hesabını Vereceksiniz! Liverpool'un İstediği Abdülkadir Ömür: Elimiz Kolumuz Bağlı, Kulüp Kal Der Kalırız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 16:48:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]