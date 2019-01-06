Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü
Hakemler: Egemen Ercan, Halil Erkoç, Alican Alıcı İstanbul Üniversitesi
: Hande Güven 6, Meltem Topaloğlu, Yasemin Güneş 9, Watkins 12, Fall 4, Feride Şevval Akalan
11, Gülse Uğur 4, Eylül
Minez, Ceren Taylan, Kardelen Gezgin 6, Şuğranur Hatice
Sönmez 4 Mersin Büyükşehir Belediyespor
: Melisa Korkmaz, Melis Talay 9, Walker 15, Cado 10, Marche Anderson 18, Asena Yalçın, Petronyte 15, Burcu Çiğil 7, Avinar Kaya, Gonca Karataş
6
1. Periyot: 16-25
Devre: 28-45
3. Periyot: 38-67
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Üniversitesi'ni 80-56 yendi.