Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

38 dakika önce

Salon: Prof. Dr. Turgay AtasüHakemler: Egemen Ercan, Halil Erkoç, Alican Alıcıİstanbul Üniversitesi: Hande Güven 6, Meltem Topaloğlu, Yasemin Güneş 9, Watkins 12, Fall 4, Feride Şevval Akalan 11, Gülse Uğur 4, Eylül Minez, Ceren Taylan, Kardelen Gezgin 6, Şuğranur Hatice Sönmez 4Mersin...

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Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü

Hakemler: Egemen Ercan, Halil Erkoç, Alican Alıcı

İstanbul Üniversitesi: Hande Güven 6, Meltem Topaloğlu, Yasemin Güneş 9, Watkins 12, Fall 4, Feride Şevval Akalan 11, Gülse Uğur 4, Eylül Minez, Ceren Taylan, Kardelen Gezgin 6, Şuğranur Hatice Sönmez 4

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Melisa Korkmaz, Melis Talay 9, Walker 15, Cado 10, Marche Anderson 18, Asena Yalçın, Petronyte 15, Burcu Çiğil 7, Avinar Kaya, Gonca Karataş 6

1. Periyot: 16-25

Devre: 28-45

3. Periyot: 38-67

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Üniversitesi'ni 80-56 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:12 Kaynak: AA

Spor
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