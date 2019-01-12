Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Servet TazegülHakemler: Hüseyin Çelik, Ahmet Murat Arıkanlı, Samet ErdoğanÇukurova Basketbol: Gökşen Fitik 8, Sevgi Uzun 5, Meltem Avcı 6, Iagupova 18, Gueye 18, Bone 10, Şaziye İvegin Üner 10, Mestdagh 14, Pelin Derya Bilgiç 8Bellona Kayseri Basketbol: Sims 14, Meryem Gültekin 5,...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik, Ahmet Murat Arıkanlı, Samet Erdoğan

Çukurova Basketbol: Gökşen Fitik 8, Sevgi Uzun 5, Meltem Avcı 6, Iagupova 18, Gueye 18, Bone 10, Şaziye İvegin Üner 10, Mestdagh 14, Pelin Derya Bilgiç 8

Bellona Kayseri Basketbol: Sims 14, Meryem Gültekin 5, Ivankovic 3, Gamze Takmaz 9, Ibekwe 21, Ezgi Manlacı 4, Miljkovic 6, Gizem Sezer 4, Aysun Yılmaz

1. Periyot: 26-19

Devre: 45-39

3. Periyot: 76-54

Beş faulle çıkan: 35.00 Sevgi Uzun (Çukurova Basketbol)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 97-66 yenerek, namağlup liderliğini sürdürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:55 Kaynak: AA

Hüseyin Çelik, Kayseri, Sevgi Uzun, basketbol, Spor
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