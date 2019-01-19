Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Orkun Yurtdaş, Mustafa Akıllıoğlu, Serhat DülkerBellona Kayseri Basketbol: Sims 25, Meryem Gültekin, Ezgi Manlacı 3, Gamze Takmaz 14, Ibekwe 18, Ivankovic 10, Gizem Sezer 2, Miljkovic 2Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 22, Burcu Çiğil 2,...

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Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Mustafa Akıllıoğlu, Serhat Dülker

Bellona Kayseri Basketbol: Sims 25, Meryem Gültekin, Ezgi Manlacı 3, Gamze Takmaz 14, Ibekwe 18, Ivankovic 10, Gizem Sezer 2, Miljkovic 2

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 22, Burcu Çiğil 2, Melis Talay 3, Petronyte 19, Anderson 9, Cado 26, Walker 8, Gonca Karataş

1. Periyot: 14 - 17

Devre: 35 - 47

3. Periyot: 55 - 70

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15. hafta karşılaşmasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 89-74 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:56 Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Kayseri, basketbol, Spor
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