Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Mustafa Akıllıoğlu, Serhat Dülker Bellona Kayseri
Basketbol: Sims 25, Meryem Gültekin
, Ezgi Manlacı 3, Gamze Takmaz
14, Ibekwe 18, Ivankovic 10, Gizem Sezer
2, Miljkovic 2 Mersin Büyükşehir Belediyespor
: Asena Yalçın 22, Burcu Çiğil 2, Melis Talay 3, Petronyte 19, Anderson 9, Cado 26, Walker 8, Gonca Karataş
1. Periyot: 14 - 17
Devre: 35 - 47
3. Periyot: 55 - 70
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15. hafta karşılaşmasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 89-74 yendi.