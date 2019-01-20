Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: BJK AkatlarHakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Murat Danışan, Dorukhan KalyoncuBeşiktaş: Bahar Yapar 8, Epoupa 10, Mircheva 10, Elif Bayram 5, Akhator 5, Hilal Bayraktar 5, Nurcan Ceren Ciğerci 2, Melek Uzunoğlu 14, Esra Erden Atacan 6, Kübra İmren Siyahdemir 5, Mitchell 24Kırçiçeği...

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Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Murat Danışan, Dorukhan Kalyoncu

Beşiktaş: Bahar Yapar 8, Epoupa 10, Mircheva 10, Elif Bayram 5, Akhator 5, Hilal Bayraktar 5, Nurcan Ceren Ciğerci 2, Melek Uzunoğlu 14, Esra Erden Atacan 6, Kübra İmren Siyahdemir 5, Mitchell 24

Kırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 9, Beril Albayrak 13, Begüm Taşkın 3, Deniz Ataer 2, Banks 25, Halime Vural, Kübra Turan 5, Aycan Birgül Aktaş 4,

1. Periyot: 25-5

Devre: 43-25

3. Periyot: 71-42

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta maçında Beşiktaş sahasında Kırçiçeği Bodrum'u 94-61 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:34 Kaynak: AA

Beşiktaş Spor Kulübü, Spor
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