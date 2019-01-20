Salon: BJK
Akatlar
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Murat Danışan, Dorukhan Kalyoncu Beşiktaş
: Bahar Yapar 8, Epoupa 10, Mircheva 10, Elif Bayram 5, Akhator 5, Hilal Bayraktar 5, Nurcan Ceren Ciğerci 2, Melek Uzunoğlu 14, Esra Erden Atacan 6, Kübra İmren Siyahdemir 5, Mitchell 24
Kırçiçeği Bodrum
: Büşra Turan 9, Beril Albayrak 13, Begüm Taşkın 3, Deniz Ataer 2, Banks 25, Halime Vural, Kübra Turan 5, Aycan Birgül Aktaş 4,
1. Periyot: 25-5
Devre: 43-25
3. Periyot: 71-42
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta maçında Beşiktaş sahasında Kırçiçeği Bodrum'u 94-61 yendi.