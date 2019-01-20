Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Mustafa Dağıstanlı Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ogün Cılız, Münevver ÖzemreCanik Belediyespor: Gülşah Duman 11, Dilara Tongar 23, Deniz Çolakoğlu 17, Candide Öztürk 11, Holmes 15, James 2İstanbul Üniversitesi: Watkins 26, Kardelen Gezgin 6, Feride Şevval Akalan 17, Gülse Uğur 3,...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Mustafa Dağıstanlı


Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ogün Cılız, Münevver Özemre

Canik Belediyespor: Gülşah Duman 11, Dilara Tongar 23, Deniz Çolakoğlu 17, Candide Öztürk 11, Holmes 15, James 2

İstanbul Üniversitesi: Watkins 26, Kardelen Gezgin 6, Feride Şevval Akalan 17, Gülse Uğur 3, Yasemin Güneş 10, Hande Güven, Fall 10

1. periyot: 20-20

Devre: 41-39

3. periyot: 51-55

Normal süre: 66-66

5 faulle çıkan: 35.02 James (Canik Belediyespor)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15. hafta mücadelesinde Canik Belediyespor, uzatmaya giden maçta İstanbul Üniversitesi'ni 79-72 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:44 Kaynak: AA

Candide, Deniz Çolakoğlu, Mustafa Dağıstanlı, Spor
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