Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ogün Cılız, Münevver Özemre Canik Belediyespor
: Gülşah Duman 11, Dilara Tongar 23, Deniz Çolakoğlu
17, Candide
Öztürk 11, Holmes 15, James 2 İstanbul Üniversitesi
: Watkins 26, Kardelen Gezgin 6, Feride Şevval Akalan
17, Gülse Uğur 3, Yasemin Güneş 10, Hande Güven, Fall 10
1. periyot: 20-20
Devre: 41-39
3. periyot: 51-55
Normal süre: 66-66
5 faulle çıkan: 35.02 James (Canik Belediyespor)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15. hafta mücadelesinde Canik Belediyespor, uzatmaya giden maçta İstanbul Üniversitesi'ni 79-72 mağlup etti.