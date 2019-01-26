Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: MenderesHakemler: Sertan Kırklar, Abdullah Koputan, Serhat DülkerGündoğdu Adana Basketbol: Boyd 9, Marginean 25, Bouthors 2, Fatmanur Karakaş 10, Sanem Gamze Zeren 9, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Sevgi Tonguç 8, Bensu Deniz Zereyak, Betül Erkoyuncu, Kübra Yiğit 3, Bahar...

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Salon: Menderes

Hakemler: Sertan Kırklar, Abdullah Koputan, Serhat Dülker

Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 9, Marginean 25, Bouthors 2, Fatmanur Karakaş 10, Sanem Gamze Zeren 9, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Sevgi Tonguç 8, Bensu Deniz Zereyak, Betül Erkoyuncu, Kübra Yiğit 3, Bahar Kocaoğlu

Çukurova Basketbol: Bone 21, Şaziye İvegin Üner 2, Gökşen Fitik 2, Gray 10, Meltem Avcı 5, Mestdagh 18, Pelin Derya Bilgiç 10, Sevgi Uzun 8, Gueye 17, Sera Özelçi

1. Periyot: 17-22

Devre: 37-34

3. Periyot: 54-62

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında lider Çukurova Basketbol, deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbol'u 93-68 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:28 Kaynak: AA

Abdullah Koputan, Adana, basketbol, Spor
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