Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz KarakayaHakemler: Yücel Çilingir, Ahmet Taner İbin, Alican AlıcıKırçiçeği Bodrum: Halime Vural 2, Büşra Turan 6, Esma Çelen Türk, Beril Albayrak 8, Deniz Ataer 2, Aycan Birgül Aktaş 6, Begüm Taşkın 3, Kübra Turan 6, Banks 28İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu...

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Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya

Hakemler: Yücel Çilingir, Ahmet Taner İbin, Alican Alıcı

Kırçiçeği Bodrum: Halime Vural 2, Büşra Turan 6, Esma Çelen Türk, Beril Albayrak 8, Deniz Ataer 2, Aycan Birgül Aktaş 6, Begüm Taşkın 3, Kübra Turan 6, Banks 28

İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 10, Ferda Yıldız 6, White 9, Melike Bakırcıoğlu 9, Marina Bas 15, Hart 17, Emel Sığırcı 7, Gizem Yavuz 8, Sina Ülbe 2, Nazlıcan Ölçek 3, Ceyda Sinan 4

1. Periyot: 14-25

Devre: 28-46

3. Periyot: 39-70

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 90-61 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:37 Kaynak: AA

Ahmet Taner, Bodrum, Spor
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