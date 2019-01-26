Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

18 dakika önce

Salon: AntakyaHakemler: Aydın Karaçam, Seyhan Topaloğlu, Nazlı Çisil GüngörHatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 18, Cansu Köksal 14, Gajic 10, Merve Aydın 14, Williams 9, Ayşegül Günay 15, Yeliz Doğan 3, İlsu Darıcıoğlu, Hülya Çoklar 4, Gizem Havare 4, Gizem Başaran 13Canik Belediyespor:...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Antakya

Hakemler: Aydın Karaçam, Seyhan Topaloğlu, Nazlı Çisil Güngör

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 18, Cansu Köksal 14, Gajic 10, Merve Aydın 14, Williams 9, Ayşegül Günay 15, Yeliz Doğan 3, İlsu Darıcıoğlu, Hülya Çoklar 4, Gizem Havare 4, Gizem Başaran 13

Canik Belediyespor: Dilara Tongar 14, Deniz Çolakoğlu 16, Gülşah Duman, Holmes 8, James 21, İrem Yılmaz, Betül Kutlu 8, Candide Öztürk 2, Neslihan Demir, İrem Gökçe Atasayar

1. Periyot: 34-19

Devre: 54-33

3. Periyot: 85-51

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Canik Belediyespor'u 104-69 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:29 Kaynak: AA

Seyhan, Karaçam, Aydın, Büyükşehir Belediyespor, Spor
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