Kadınlar Basketbol Süper Ligi
18 dakika önce
Salon: AntakyaHakemler: Aydın Karaçam, Seyhan Topaloğlu, Nazlı Çisil GüngörHatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 18, Cansu Köksal 14, Gajic 10, Merve Aydın 14, Williams 9, Ayşegül Günay 15, Yeliz Doğan 3, İlsu Darıcıoğlu, Hülya Çoklar 4, Gizem Havare 4, Gizem Başaran 13Canik Belediyespor:...
Salon: Antakya
Hakemler: Aydın Karaçam, Seyhan Topaloğlu, Nazlı Çisil Güngör
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 18, Cansu Köksal 14, Gajic 10, Merve Aydın 14, Williams 9, Ayşegül Günay 15, Yeliz Doğan 3, İlsu Darıcıoğlu, Hülya Çoklar 4, Gizem Havare 4, Gizem Başaran 13
Canik Belediyespor: Dilara Tongar 14, Deniz Çolakoğlu 16, Gülşah Duman, Holmes 8, James 21, İrem Yılmaz, Betül Kutlu 8, Candide Öztürk 2, Neslihan Demir, İrem Gökçe Atasayar
1. Periyot: 34-19
Devre: 54-33
3. Periyot: 85-51
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Canik Belediyespor'u 104-69 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:29 Kaynak: AA
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