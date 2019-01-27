Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Prof. Dr. Turgay AtasüHakemler: Ergin Sarı, Mustafa Akıllıoğlu, Alper Elçikocaİstanbul Üniversitesi: Yasemin Güneş 10, Feride Şevval Akalan 9, Gülse Uğur 14, Fall 4, Watkins 13, Hande Güven, Eylül Minez 2, Meltem Topaloğlu 5, Kardelen Gezgin 7, Şuğranur Hatice SönmezBeşiktaş: Bahar Çağlar...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü

Hakemler: Ergin Sarı, Mustafa Akıllıoğlu, Alper Elçikoca

İstanbul Üniversitesi: Yasemin Güneş 10, Feride Şevval Akalan 9, Gülse Uğur 14, Fall 4, Watkins 13, Hande Güven, Eylül Minez 2, Meltem Topaloğlu 5, Kardelen Gezgin 7, Şuğranur Hatice Sönmez

Beşiktaş: Bahar Çağlar 8, Esra Erden Atacan 6, Kübra İmren Siyahdemir 14, Akhator 13, Mitchell 18, Bahar Yapar 6, Epoupa 14, Mircheva 9, Aleyna Baday, Elif Bayram, Nisa Yalçın 4, Melek Uzunoğlu 2

1. Periyot: 17-24

Devre: 35-47

3. Periyot: 48-69

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbul Üniversitesi'ni 94-64 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:11 Kaynak: AA

Eylül, Akalan, Spor
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