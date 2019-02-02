Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Ergin Sarı, Ahmet Taner İbin, Mustafa Candemir TabakOGM Ormanspor: Cooper 20, Nilay Kartaltepe 3, Naile Çırak 4, Gardner 15, Henry 8, Damla Gezgin 6, Ruzickova 25, Miray Şahin 3Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 12, Marginean 31, Lucie Melek Bouthors 6, Sanem...

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Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Ergin Sarı, Ahmet Taner İbin, Mustafa Candemir Tabak

OGM Ormanspor: Cooper 20, Nilay Kartaltepe 3, Naile Çırak 4, Gardner 15, Henry 8, Damla Gezgin 6, Ruzickova 25, Miray Şahin 3

Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 12, Marginean 31, Lucie Melek Bouthors 6, Sanem Gamze Zeren 6, Stafford 11, Zeynep Öykü Kalbisağde 8

1. Periyot: 17-15

Devre: 47-40

3. Periyot: 65-56

Beş faulle çıkan: 39.08 Gardner (OGM Ormanspor)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği Gündoğdu Adana Basketbol'u 84-74 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:57 Kaynak: AA

Ahmet Taner, Ergin Sarı, Adana, basketbol, Spor
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