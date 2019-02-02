Kadınlar Basketbol Süper Ligi
1 saat önce
Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Ergin Sarı, Ahmet Taner İbin, Mustafa Candemir TabakOGM Ormanspor: Cooper 20, Nilay Kartaltepe 3, Naile Çırak 4, Gardner 15, Henry 8, Damla Gezgin 6, Ruzickova 25, Miray Şahin 3Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 12, Marginean 31, Lucie Melek Bouthors 6, Sanem...
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Ergin Sarı, Ahmet Taner İbin, Mustafa Candemir Tabak
OGM Ormanspor: Cooper 20, Nilay Kartaltepe 3, Naile Çırak 4, Gardner 15, Henry 8, Damla Gezgin 6, Ruzickova 25, Miray Şahin 3
Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 12, Marginean 31, Lucie Melek Bouthors 6, Sanem Gamze Zeren 6, Stafford 11, Zeynep Öykü Kalbisağde 8
1. Periyot: 17-15
Devre: 47-40
3. Periyot: 65-56
Beş faulle çıkan: 39.08 Gardner (OGM Ormanspor)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği Gündoğdu Adana Basketbol'u 84-74 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:57 Kaynak: AA
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