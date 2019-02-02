Kadınlar Basketbol Süper Ligi
1 saat önce
Salon: Metro EnerjiHakemler: Murat Ciner, Ahmet Murat Arıkanlı, Mesut ÖztürkFenerbahçe: Ayşe Cora 20, Plum 26, Özge Yavaş 11, Tuğçe Canıtez 8, Stokes 12, Esra Ural Tosun 10, Tilbe Şenyürek 10, Aybüke Yeşil, Zandalasini 9Kırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 7, Beril Albayrak 2, Begüm Taşkın 2, Deniz...
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Murat Ciner, Ahmet Murat
Arıkanlı, Mesut Öztürk Fenerbahçe
: Ayşe Cora
20, Plum 26, Özge Yavaş 11, Tuğçe Canıtez
8, Stokes 12, Esra Ural Tosun 10, Tilbe Şenyürek 10, Aybüke Yeşil, Zandalasini 9
Kırçiçeği Bodrum
: Büşra Turan 7, Beril Albayrak 2, Begüm Taşkın 2, Deniz Ataer 2, Banks 21, Halime Vural 2, Kübra Turan 2
1 Periyot: 19-11
Devre: 45-23
3. Periyot: 79-29
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe, galibiyeti olmayan son sıradaki Kırçiçeği Bodrum'u 106-38 mağlup etti.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:03 Kaynak: AA
Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Forvet Sezon Sonunda Gelecek
Beşiktaş'ın Antalya Kadrosu Belli Oldu
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Avrupa Ligi Şampiyonu Olabilir