Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Metro EnerjiHakemler: Murat Ciner, Ahmet Murat Arıkanlı, Mesut ÖztürkFenerbahçe: Ayşe Cora 20, Plum 26, Özge Yavaş 11, Tuğçe Canıtez 8, Stokes 12, Esra Ural Tosun 10, Tilbe Şenyürek 10, Aybüke Yeşil, Zandalasini 9Kırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 7, Beril Albayrak 2, Begüm Taşkın 2, Deniz...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Metro Enerji

Hakemler: Murat Ciner, Ahmet Murat Arıkanlı, Mesut Öztürk

Fenerbahçe: Ayşe Cora 20, Plum 26, Özge Yavaş 11, Tuğçe Canıtez 8, Stokes 12, Esra Ural Tosun 10, Tilbe Şenyürek 10, Aybüke Yeşil, Zandalasini 9

Kırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 7, Beril Albayrak 2, Begüm Taşkın 2, Deniz Ataer 2, Banks 21, Halime Vural 2, Kübra Turan 2

1 Periyot: 19-11

Devre: 45-23

3. Periyot: 79-29

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe, galibiyeti olmayan son sıradaki Kırçiçeği Bodrum'u 106-38 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:03 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Forvet Sezon Sonunda Gelecek

Beşiktaş'ın Antalya Kadrosu Belli Oldu Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Avrupa Ligi Şampiyonu Olabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 17:24:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]